Na súostroví Nová Zem ukončili stav núdze v súvislosti s medveďmi bielymi

Roztápanie arktického ľadu núti medvede k presunom na pevninu.

18. feb 2019 o 20:38 TASR

MOSKVA. Stav núdze, ktorý v súvislosti s "inváziou" hladných medveďov bielych vyhlásili v meste Belušja Guba na severe Ruska, bol zrušený.

Na základe pondelkového vyhlásenia samosprávy na arktickom súostroví Nová Zem o tom informovala agentúra DPA.

Prečítajte si tiež: Ľudia nevychádzajú z domu. Sibírske mesto terorizujú ľadové medvede

"Masívna infiltrácia medveďov bielych do obývaných oblastí sa skončila," vyhlásili predstavitelia samosprávy, pod ktorú spadá aj mesto Belušja Guba.

To muselo minulý týždeň v súvislosti s príchodom približne 50 jedincov vyhladovaných medveďov bielych vyhlásiť stav núdze.

"Pred polárnym medveďom nie je možné ujsť," varovala v uplynulých dňoch samospráva obyvateľov mesta, pričom dodala, že "pre nedostatok jedla môžu medvede hľadať iné zdroje potravy vrátane ľudí".

Tradičným loveckým terénom medveďov bielych sú ľadové kryhy plávajúce na hladine mora.

Práve roztápanie arktického ľadu však čoraz viac zapríčiňuje, že tieto zvieratá migrujú ďalej na juh, aby hľadali potravu na pevnine.

Predstavitelia ruskej armády na konci minulého týždňa upozornili na to, že v oblasti sa začína znova formovať ľad, ktorý by mal šelmy prilákať späť do ich prirodzeného prostredia.

Ruský úrad pre životné prostredie odmietol ešte minulý týždeň vydať povolenia na odstrel medveďov, keďže tie sú ohrozeným druhom.