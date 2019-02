Čo s európskymi džihádistami? Ak sa vrátia, môžu skončiť na slobode

Kurdi môžu pustiť európskych džihádistov.

18. feb 2019 o 15:46 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď pred týždňom novinári objavili v utečeneckom tábore na severe Sýrie britskú občianku Shamimu Begumovú, povedala im, že neľutuje, že sa pred štyrmi rokmi pridala k Islamskému štátu. Napriek tomu sa chce vrátiť do vlasti.

Rozprávala o tom, ako jej predošlé dve deti zomreli na podvýživu a chorobu. Odvtedy porodila tretíkrát. „Ľudia by mali mať so mnou súcit za to, čím som si v posledných rokoch prešla,“povedala pre Sky News.

Doma sa však Begumová s veľkým súcitom nestretla. Vláda už avizovala, že sa ju zo sýrskeho územia nepokúsi získať , keďže by tým ohrozila životy vlastných vojakov.

Ak sa chce Begumová vrátiť domov, musí dostať na britské územie sama alebo sa prihlásiť na britských zastupiteľských úradoch v Iraku či v Turecku. „Mala vedieť, čo robí,“ odkázal je minister pre bezpečnosť Ben Wallace.

Zoberte ich, inak sa dostanú na slobodu