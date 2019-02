V Číne plánujú zakázať domáce úlohy v mobilných aplikáciách

Navrhovaná smernica je súčasťou úsilia o ochranu zraku študentov.

18. feb 2019 o 11:23 SITA

PEKING. Úrady vo východočínskej provincii Če-ťiang plánujú zakázať učiteľom zadávať domáce úlohy v mobilných aplikáciách.

Krok je súčasťou úsilia o ochranu zraku tamojších študentov.

Minulý týždeň provinčné úrady vydali návrh smernice, ktorá sa venuje tejto problematike, a teraz ju má okomentovať verejnosť.

Okrem zákazu domácich úloh v aplikáciách tiež nariadenie obmedzuje používanie elektronických zariadení na 30 percent celkového vyučovacieho času a povzbudzuje k písaniu domácich úloh na papieri.

Žiaci základných a stredných škôl by tiež nemali do tried bez povolenia nosiť elektroniku.

Smernica zároveň reguluje množstvo zadaných domácich úloh a zvyšuje čas na prestávky, šport a mimoškolské aktivity. Podľa dokumentu by žiaci prvej a druhej triedy nemali dostávať žiadne písomné úlohy.