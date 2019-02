Trump hnevá Muska. Múr mu môže zrušiť kozmodróm

Z mexickej hranice majú štartovať vesmírne lode.

17. feb 2019 o 20:42 Lukáš Onderčanin

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Ešte začiatkom roka ukázal šéf spoločnosti SpaceX a Tesla Motors Elon Musk, ako by mala vyzerať vesmírna loď Starship, ktorá by mala lietať do vesmíru aj medzi mestami na svete.

Testovací model zatiaľ SpaceX stavia v Boca Chica v Texase.

Muskove plány však môžu byť ohrozené. Územie, kde testovacie stredisko spoločnosti stojí, má totiž podľa máp amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti rozdeliť na polovicu plánovaný múr na hranici s Mexikom.

Plot cez pozemok

SpaceX má aktuálne tri kozmodrómy, odkiaľ môžu ich vesmírne lode vyštartovať – dva sú na Floride a jedno v Kalifornii.