Bývalému šéfovi Trumpovej kampane hrozí až 24 rokov za mrežami

Viac ako desaťročie sa správal ako keby bol nad zákonom.

17. feb 2019 o 6:10 TASR

WASHINGTON. Paul Manafort, šéf predvolebnej kampane súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, môže stráviť 19-24 rokov za mrežami v súvislosti s obvineniami z daňových a bankových podvodov, vznesenými v novom súdnom podaní predloženom osobitným vyšetrovateľom amerického ministerstva spravodlivosti.

Informovalo o tom v sobotu BBC.

Nad zákonom

Kancelária osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera v podaní z 15. februára vyhlásila, že súhlasí s federálnym nariadením o odsúdení, ktoré vymedzuje výšku trestu medzi 235 a 293 mesiacmi na základe obvinení, z ktorých bol Manafort usvedčený a ku ktorým sa priznal.

"Manafort sa viac ako desaťročie správal ako keby bol nad zákonom a pripravil federálnu vládu a rôzne finančné inštitúcie o milióny dolárov," uviedli prokurátori v podaní, dodajúc že trest odráža závažnosť jeho zločinov a má odradiť Manaforta a ďalších od páchania takejto činnosti.

Zvyšok života vo väzení?

Prokurátori ďalej uviedli, že Manafortov pokročilý vek (69) by mu nemal dopomôcť k zníženiu trestu, dodajúc, že Manafort sa chystal ovplyvniť svedkov v čase, keď bol obžalovaný v dvoch okresoch.

Manafort by tak strávil zvyšok života vo väzení a jeho trest by bol najvyšší z trestov, uložených v súvislosti s vyšetrovaním zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Manafortovi tiež hrozí, že bude musieť zaplatiť 24 milión dolárov (21,3 milión eur) ako náhradu škody za bankové a daňové podvody súvisiace s lobistickou činnosťou, ktorú vykonával pre proruských ukrajinských politikov.