Demonštranti zaútočili na sídlo albánskeho premiéra

Protivládny protest v Tirane si vyžiadal policajný zásah.

16. feb 2019 o 14:42 SITA

TIRANA. Tisíce podporovateľov albánskej opozície sa v sobotu počas protivládnych protestov dostalo do potýčky s políciou.

Demonštranti požadujú rezignáciu skorumpovanej a neschopnej vlády a tiež nové voľby.



Podporovatelia stredopravej Demokratickej strany sa snažili dostať do budovy ľavicovej Socialistickej strany premiéra Ediho Ramu. Použili pritom svetlice a ďalšie predmety a chceli zničiť ochrannú bariéru pred dverami, čo sa im aj podarilo, no do budovy napokon nevošli.



Polícia použila slzotvorný plyn a vodné delá. Protestujúcich cez reproduktory požiadali, aby sa rozišli. Na mieste zasahovali aj dve sanitky, v ktorých ošetrili ľudí zasiahnutých slzotvorným plynom.



Líder demokratov Lulzim Basha pred zhromaždením pre agentúru AP povedal, že požadujú rezignáciu vlády a predčasné voľby "s cieľom obnoviť demokraciu cez parlament volený vôľou ľudí a nie peniazmi a hrozbami zločincov".