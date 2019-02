Proces odzbrojovania musí podľa Merkelovej zahŕňať USA, Rusko, EÚ aj Čínu

Vyhlásenie prichádza po tom, ako USA a Rusko na začiatku februára odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu.

16. feb 2019 o 11:31 TASR

BERLÍN. Súčasťou globálnej snahy o odzbrojovanie musí byť aj Čína. V sobotu to vyhlásila nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Odzbrojovanie sa týka nás všetkých a my by sme boli radi, ak by rozhovory neprebiehali len medzi Spojenými štátmi, Európou a Ruskom, ale aj s Čínou," povedala Merkelová.

Toto vyhlásenie nemeckej kancelárky prichádza po tom, ako USA a následne aj Rusko na začiatku februára odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).

Tieto kroky vyvolali obavy z obnovenia pretekov v zbrojení medzi USA a Ruskom a vyvolania novej studenej vojny.

V súčasnosti plynie šesťmesačná výpovedná lehota, počas ktorej by sa obe strany mohli ešte dohodnúť a vrátiť sa k dodržiavaniu zmluvy.