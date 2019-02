Do utečeneckého tábora pri Jordánsku dorazila humanitárna pomoc

Humanitárna pomoc je určená pre viac ako 40-tisíc ľudí.

15. feb 2019 o 16:53 SITA

BEJRÚT. Organizácia Spojených národov (OSN) a Sýrsky arabský Červený polmesiac (SARC) doručili humanitárnu pomoc pre viac ako 40-tisíc ľudí v tábore v sýrsko-jordánskom pohraničí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že do tábora Rukban doviezli zásielku deň predtým, pričom to bolo po druhý raz, čo sa humanitárna pomoc dostala do oblasti.

Detský fond OSN (UNICEF) označil konvoj s humanitárnou pomocou za najväčší, ktorý vyslali od začiatku krízy v krajine pred takmer ôsmimi rokmi.



Zásielka humanitárnej pomoci dorazila do odľahlého tábora dva týždne po tom, čo šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock vyzval bojujúce strany v Sýrii, aby zabezpečili jej dodanie, keďže tam chladné zimné mesiace zhoršujú už aj tak zlú situáciu.