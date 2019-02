K protestom za boj proti zmene klímy sa pridali aj britskí študenti

Študenti sa inšpirovali v Belgicku, namiesto do školy, chodia protestovať.

15. feb 2019 o 15:14 (aktualizované 15. feb 2019 o 18:38) TASR

LONDÝN. Tisíce britských detí v piatok namiesto vyučovania vyšli v mnohých mestách do ulíc protestovať za prijatie ráznejších opatrení na ochranu klímy.

Niekoľko stoviek sa ich zhromaždilo na námestí Parliament Square v Londýne a skandovali heslá ako "zachráňte našu planétu", informovala agentúra AFP.

Urobme Zem znova chladnou

Demonštranti niesli provizórne transparenty s nápismi ako "Make Earth Cool Again" (Urobme Zem znova chladnou), "Don't Mess With My Mother" (Nezahrávajte sa s mojou matkou), "We Stand For What We Stand On" (Stojíme za tým, na čom stojíme), či "I'm Getting Detention For This" (Za toto budem po škole).

Predstavitelia iniciatívy Youth Strike 4 Climate, ktorá podujatie zorganizovala a je súčasťou väčšieho celosvetového hnutia, známeho ako Schools 4 Climate Action, podľa BBC uviedli, že protesty sa konali vo vyše 60 britských mestách a obciach.

Okrem Londýna sa tiež konali napríklad v Brightone, Leedsi, Manchestri či Oxforde.

Greta Thunbergová ako inšpirácia

Hnutie inšpirovala teraz 16-ročná švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá v septembri každý deň protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici spravili viac v boji proti klimatickým zmenám, pričom Švédsko obviňovala z nedodržiavania parížskej klimatickej dohody.

Tisíce školopovinných detí v Belgicku, Nemecku, Švédsku, Švajčiarsku či Austrálii následne podnietila, aby vo svojich krajinách usporiadali obdobné protesty.

Mnohí školáci, ktorí sa zúčastnili na piatkových protestoch, tvrdili, že vedenie ich škôl sa voči akcii postavilo zhovievavo, niektoré školy dokonca štrajk študentov priamo podporili.

Úrad britskej premiérky Theresy Mayovej v piatok v reakcii na protesty uviedol, že je dobré, ak sa "mladí ľudia zaoberajú otázkami, ktoré sa ich dotýkajú".

Zároveň však konštatoval, že "vymeškané vyučovanie, ktoré učitelia svedomito pripravili", považuje za škodlivé pre žiakov.

Odlišný názor má Claire Perryová, námestníčka britského ministra obchodu a energetiky Grega Clarka.

Uviedla, že je "neuveriteľne hrdá" na vášeň a záujem mladých ľudí. "Myslím si, že ak by sa toto dialo pred 40 rokmi, aj ja by som bola v uliciach," uviedla pre BBC.