Kvety, čokoláda a srdiečka. Zaľúbení slávia sviatok po celom svete

Deň sv. Valentína sa stal sviatkom zaľúbených vo viacerých štátoch sveta.

14. feb 2019 o 14:03 TASR, Stanislava Ivánková

Milióny predaných ruží v rôznych krajinách sveta, romantická večera, čokoláda, cukrovinky, špeciálne pohľadnice, obec Saint Valentin vo Francúzsku a Sankt Valentin v Rakúsku, osobitný program cestovných kancelárií do miest

považovaných za romantické lokality - to sa spája so 14. februárom dňom zaľúbených či Dňom svätého Valentína.

Dlhodobo sa tento deň považuje za pomôcku pre plachých zaľúbených a tajných ctiteľov.

Stáročiami sformovaná tradícia tvrdí, že tento výnimočný deň nepripúšťa, aby milovaná osoba vyznanie odmietla, alebo aspoň zaň nepoďakovala.

V Japonsku napríklad dávajú dievčatá chlapcom - nie vždy manželom či snúbencom - čokoládu. Tí, čo dostali tento darček, môžu o mesiac, 14. marca, dať dotyčnej bielu čokoládu.

V Brazílii sviatok zaľúbených majú 12. júna, deň pred sviatkom sv. Antona, patróna manželov. Slobodné ženy držia sochu tohto svätca a modlia sa, aby sa čoskoro vydali.

V Ruskej federácii 8. júla slávia Deň rodiny, lásky a vernosti. V Arménsku na podnet Arménskej cirkvi si v čase od konca januára do prvej polovice februára pripomínajú Deň sv. Sarkisa, mučeníka a patróna zaľúbených.