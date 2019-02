Ako si Slováci zvolili neonacistu, píše o Kotlebovi Guardian

Britský denník analyzoval Kotlebovu kariéru.

14. feb 2019 o 11:04 Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Začínal ako učiteľ informatiky, potom pochodoval s fakľami na demonštráciách, šokujúco vyhral župné voľby, dostal sa do parlamentu a teraz sa snaží byť prezidentom. Britský denník Guardian vo štvrtok zverejnil veľký článok, ktorý sa venuje politickému vzostupu Mariana Kotlebu.

Po krajských voľbách sa stredné Slovensko podľa denníka stalo prvým miestom v modernej Európe, ktoré si do svojho čela vybralo osobu, ktorá je všeobecne považovaná za neofašistu.

Maňka kampaň nerobil

Reportér Shaun Walker sa stretol nielen s členmi Kotlebovej strany Naše Slovensko, ale aj s novinármi a voličmi v regióne.

Guardian opisuje, ako učiteľ zo Sásovej v Banskej Bystrici popri učení informatiky organizoval prvé pochody s fakľami aj to, ako si po volebnom neúspechu v roku 2006 a po rozpustení Slovenskej pospolitosti otvoril obchod s názvom KKK - anglická móda, pripomínajúca skratku Ku Klux Klanu.

“ Urobme jasnú čiaru – toto sú fašisti, s nimi nebudeme spolupracovať a rozprávať. „ prezident Andrej Kiska

Potom prišli voľby do VÚC. “Aj vrece zemiakov by porazilo Mariana Kotlebu,” pripomína denník citát vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Kotleba však na rozdiel od jeho súpera Vladimíra Maňku dôkladne cestoval do odľahlých regiónov a napokon prekvapivo vyhral druhé kolo volieb.

Maňka dnes pre Guardian tvrdí, že podcenil kampaň. “Nerobil som kampaň, bol som zaneprázdnený prácou a riešením všetkých problémov. Všetko sme vyriešili, región bol zdravý, bol som šťastný,” hovorí člen Smeru.

Smer podľa analytikov pomohol aj k rastu Kotlebovej strany pred parlamentnými voľbami, a to najmä vyhrotenou diskusiou o migrácii.

Článok opisuje aj reakcie prezidenta Kisku či dilemu novinárov o tom, ako o Kotlebovi informovať.

Uhrík vysvetľoval rasizmus

Kotleba sa s reportérom Guardianu odmietol stretnúť, pretože “nedôveruje západným novinárom”.

Reportér sa tak stretol s jeho zástupcom Milanom Uhríkom, ktorý vyzdvihol najmä projekty pre dlhodobo nezamestnaných robotníkov - program, ktorý kritici označili za neefektívny a ktorý župa čoskoro zastavila.

Uhrík podľa článku strávil väčšinu času rozprávaním o “cigánoch” a “vysvetľovaním toho, že ich strana nie je rasistická, a to spôsobom, ktorý znel neskutočne rasisticky,” píše Walker.

Reportér opisuje aj kampaň banskobystrického župana Jána Luntera, ktorý Kotlebu v novembri 2017 porazil. Pomohla mu podľa denníka najmä dobrá kampaň.

Aj napriek prehre však má Kotlebova strana stabilné čísla a on sám sa chystá kandidovať na prezidenta. Dvojciferný výsledok pravdepodobne nezíska, denník Guardian však upozorňuje, že Kotlebových voličov by mohol zaujať aj bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin známy “pestrými urážkami, pohŕdaním médiami a nacionalistickou rétorikou”.