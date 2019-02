Trump vyzval Madura, aby prijal potravinovú pomoc

Na otázku, či USA vyšlú 5000 vojakov do Kolumbie, Trump odpovedal vyhýýbavo.

14. feb 2019 o 6:42 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vyzval v stredu venezuelského lídra Nicolása Madura, aby do Venezuely vpustil potravinovú pomoc.

Madurovi zároveň pohrozil nešpecifikovanými inými možnosťami, ak ten neodstúpi zo svojho postu. Informovala o tom agentúra DPA.

"Snažíme sa dostať jedlo k ľuďom, ktorí hladujú", vyhlásil Trump v Bielom dome počas návštevy prezidenta Kolumbie Ivána Duqueho s tým, že snaha zabrániť vstupu pomoci do krajiny je "zločinom proti ľudskosti".

Vojaci do Kolumbie? Uvidíte

Dodal tiež, že má k dispozícii širokú škálu možností pre prípad, ak Maduro neodstúpi z postu prezidenta. Na otázku, či USA vyšlú 5000 vojakov do Kolumbie, Trump odpovedal slovom "uvidíte".

Maduro v súčasnosti bráni vstupu 100 ton americkej humanitárnej pomoci z Kolumbie s poukazom na to, že dodávky pomoci z USA by podľa neho pripravili pôdu pre americkú inváziu do Venezuely. Stretnutie Trumpa s Duquem označil za "hody nenávisti voči Venezuele".

Líder venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa minulý mesiac vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, medzitým pripravuje zásielky pomoci cez Brazíliu a holandský karibský ostrov Curacao.

Holandský minister zahraničných vecí Stef Blok sa v tejto súvislosti už nechal počuť, že "vláda (holandská) sa postará o to, aby sa pomoc skutočne dostala k obyvateľom Venezuely".

Mexiko: Pomoc bez ideológie

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorého vláda ako jedna z mála vlád krajín Latinskej Ameriky neuznala Guaidóa za nového prezidenta, medzitým vyhlásil, že organizácia humanitárnej pomoci smerujúcej do Venezuely by mala byť koordinovaná s OSN bez "politických, ideologických postojov".

Obyvatelia Venezuely už roky trpia nedostatkom potravín, liekov a ďalších základných životných potrieb. Socialistický prezident Maduro však popiera, že by bola situácia taká kritická, aby si to vyžadovalo humanitárnu pomoc zo zahraničia.