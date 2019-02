Američania chcú proti Rusku vyslať do Poľska viac vojakov

Američania návrh na akúkoľvek stálu základňu v Poľsku odmietajú.

13. feb 2019 o 13:05 TASR

VARŠAVA. Spojené štáty plánujú zvýšiť počet svojich vojakov v Poľsku, ktorých je tam v súčasnosti rozmiestnených 4000 - majú byť protiváhou voči vzmáhajúcemu sa Rusku.

V stredu, pred významnou bezpečnostnou konferenciou, to vyhlásila veľvyslankyňa Washingtonu vo Varšave Georgette Mosbacherová.

Poliaci chcú doma americkú základňu

Veľvyslankyňa povedala, že USA prikročia k výraznému posilneniu počtu vojakov, keďže o to požiadala poľská pravicová vláda.

"Bude to výrazné. Počet prekročí stovkovú hranicu, budú to stovky," povedala ambasádorka pre noviny Financial Times, ale neuviedla konkrétny časový rámec. "Podľa môjho názoru dostanú Poliaci väčšinu toho, čo chcú," dodala, pričom ju v stredu citovala aj tlačová agentúra AFP.

Jej vyjadrenia boli zverejnené práve v čase, keď sa americký viceprezident Mike Pence a americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo zúčastnia ako poprední politici na varšavskej konferencii o bezpečnostných záležitostiach Blízkeho východu.

Stretnutie sa koná v stredu a vo štvrtok a jeho hostiteľom sú spolu s Poľskom aj USA.

Pence a poľský prezident Andrzej Duda majú podľa očakávania v stredu dopracovať dohodu, umožňujúcu Varšave nákup mobilných raketových odpaľovačov za 414 miliónov dolárov (365 miliónov eur) od Spojených štátov.

Poľská vláda presadzuje myšlienku, aby USA otvorili stálu vojenskú základňu na poľskom území, kde sú už v súčasnosti v rámci operácií NATO rozmiestnení americkí vojaci, a to na rotačnom princípe.

Mosbacherová zopakovala vyhlásenia predstaviteľov amerického ministerstva obrany, ktorí návrh na akúkoľvek stálu základňu odmietajú.

Američania v Poľsku

"Ale pokiaľ ide o prítomnosť vojakov, veľký počet amerických vojakov (na poľskom území), to je vynikajúci návrh," povedala veľvyslankyňa v rozhovore pre Financial Times zverejnenom na internete.

"Ministerstvo obrany vníma (ozbrojené sily 21. storočia) ako... pružnejšie, častejšie rotujúce - a nie také, keď sú postavené fyzické nemocnice a domy a vojaci si privedú rodiny," vyhlásila Mosbacherová.

Vlani v marci podpísala Varšava zmluvu za 4,75 miliardy dolárov na nákup amerických protiraketových systémov Patriot.

Spojené štáty velia v Poľsku mnohonárodnému práporu NATO, jednému zo štyroch, ktoré vojenská aliancia pod vedením USA vyslala v roku 2017 do tohto regiónu, aby zabránila prípadným nezodpovedným krokom Ruska po tom, čo Moskva v roku 2014 anektovala od Ukrajiny Krymský polostrov.