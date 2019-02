Tvorcovia a držitelia práv požadujú vylepšenie návrhu eurosmernice o autorských právach

Znenie smernice o autorskom práve znova prerokujú.

13. feb 2019 o 12:04 TASR

BRUSEL. Vyjednávači Európskej komisie (EK), Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) by mali na svojich tohtotýždňových stretnutiach konštruktívne pracovať na vylepšení a schválení novej smernice o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu.

Uvádza sa to v aktuálnom spoločnom vyhlásení európskych organizácií zastupujúcich autorov, výkonných a ďalších umelcov, ako aj tlačové agentúry a vydavateľov literatúry, tlače či nezávislej hudby.

"Súčasný mandát z piatkového zasadnutia Výboru stálych zástupcov (veľvyslanci členských krajín EÚ v Bruseli) je rozhodujúcim krokom k prijatiu tejto smernice, hoci sú potrebné ďalšie vylepšenia, aby jej znenie bolo pre kultúrne a tvorivé sektory naozaj zmysluplné," uviedlo 28 signatárov. Medzi nimi sú aj organizácie ako Európska aliancia tlačových agentúr (EANA), Európska federácia novinárov (EFJ), Federácia európskych vydavateľov (FEP) či zoskupenia zdržujúce hercov, hudobníkov a filmových tvorcov.

"Táto direktíva bola už dávno žiadaná, aby vytvorila potrebné spravodlivé podmienky pre všetky tvorivé sektory na európskom jednotnom digitálnom trhu a zároveň poskytla spotrebiteľom lepší prístup k širšiemu obsahu v bezpečnom prostredí," dodávajú organizácie vo vyhlásení adresovanom účastníkom najnovšieho vyjednávania v rámci tzv. trialógu.

"Bez tejto smernice budú tvorcovia ponechaní bez záruky na získanie spravodlivej odmeny na internete a naše sektory budú vystavené veľkej právnej neistote, pokiaľ ide o budúcu prax.

Neprijatie smernice by znamenalo premrhanie historickej príležitosti, bolo by extrémne škodlivé pre európsku kultúru a taktiež by predstavovalo zásadné zlyhanie v európskej tvorbe politiky."

Zástupcovia členských krajín EÚ podporili minulý piatok na zasadnutí v Bruseli kompromisné znenie smernice o autorskom práve, ktorú tento týždeň znova prerokujú EK, Rada EÚ a EP. Očakáva sa, že v prípade dohody budú europoslanci o smernici hlasovať koncom marca alebo v apríli. Kompromis dosiahnutý Francúzskom a Nemeckom spočíva v tom, že ustanovenia o porušení autorského práva sa nebudú vzťahovať na menšie spoločnosti.

Zmenu pravidiel pri uplatňovaní autorského práva v EÚ navrhla ešte v roku 2016 Európska komisia s cieľom prispôsobiť ich "digitálnemu veku". Nová smernica má zabezpečiť, že umelci a vydavatelia správ budú spravodlivo odmeňovaní za svoje diela, ktoré sa objavujú na internete. Kritici však tvrdia, že reforma uškodí slobodnej výmene informácií - či dokonca spôsobí "smrť internetu".

EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.