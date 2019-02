Sábliková stále vyhráva, Babiš stále sľubuje. Hala pre ňu aj tak stáť nebude

Najúspešnejšia česká športovkyňa nekončí.

13. feb 2019 o 10:53 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková bude mať tento rok 32 rokov, ale nič nenasvedčuje tomu, že by už chcela končiť. A pritom by to mohla s pocitom absolútnej spokojnosti urobiť okamžite.

Trikrát vyhrala olympijské zlato, k tomu má dve striebra a jeden bronz. A potom ešte 19 titulov majsterky sveta, päť svetových rekordov... a potom už to nebudem vypočítavať, pretože by som tým zabral celú plochu vyhradenú pre tento text.

Jediná vec najúspešnejšej českej športovkyni posledného štvrťstoročia chýba: krytá rýchlokorčuliarska hala, kde by mohla trénovať.

Zvláštne, pretože keď prejdeme médiá za poslednú dekádu, rýchlo získame pocit, že haly stoja asi na štyroch miestach v Česku. Prvýkrát sa o "hale pre Sáblíkovú" písalo už po zimnej olympiáde v Turíne v roku 2006, kde ešte medailu nezískala.

Keď niečo sľúbi Babiš

A potom vlastne stále, najviac asi po Vancouvri 2010, odkiaľ priviezla dve zlatá a bronz. Po Soči 2014 (zlato a striebro) aj po Pjongčangu 2018, kde však brala len jediný bronz.

A, samozrejme, po minulom víkende, keď dosiahla na ďalšie dva tituly majsterky sveta. Aj keď - po všetkých predchádzajúcich skúsenostiach - s istou opatrnosťou.