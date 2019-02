Ženu, ktorú zadržali pre požiar v Paríži, predbežne obvinili

Utorkový požiar obytnej budovy si vyžiadal 10 mŕtvych.

9. feb 2019 o 16:04 SITA

PARÍŽ. Ženu, ktorú francúzske úrady zadržali v súvislosti so smrteľným požiarom v Paríži, predbežne obvinili z podpaľačstva.

Informovala o tom parížska prokuratúra.

Podľa nej podozrivú, ktorú za uplynulé desaťročie minimálne 13-krát hospitalizovali so psychickými problémami, v piatok vzali do predbežnej väzby.



Požiar zachvátil obytnú budovu v utorok ráno a vyžiadal si 10 mŕtvych. Zranenia utrpelo 96 ľudí vrátane ôsmich požiarnikov. Je to najsmrteľnejší požiar v hlavnom meste Francúzska od apríla 2005, keď oheň v hoteli zabil 24 ľudí.



Podozrivú ženu poslali do policajnej psychiatrickej nemocnice na psychologické vyšetrenie. Polícia uviedla, že žena počas prvej časti jej väzby naznačila, že za požiar nie je zodpovedná.