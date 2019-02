V Janove začali búrať poškodený Morandiho most

Zrútenie viaduktu si vyžiadalo životy 43 ľudí a evakuáciu vyše 500 obyvateľov.

8. feb 2019 o 13:17 TASR

JANOV. V talianskom meste Janov sa v piatok začala demolácia zvyškov Morandiho mosta, ktorého časť sa zrútila 14. augusta 2018.

Katastrofa si vyžiadala životy 43 ľudí a evakuáciu vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta.

Na začiatok búrania západnej časti mosta sa prišiel pozrieť aj taliansky premiér Giuseppe Conte. "Dnešok je novým začiatkom pre Janov, región Ligúria a celé Taliansko," uviedol.

Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli označil most za "otvorenú ranu" pre celú krajinu. "Chceme túto ranu zaceliť," konštatoval.

Očakáva sa, že nový most otvoria do apríla 2020, pričom demolácia zvyškov starého viaduktu by mala trvať 190 dní.

Výstavba nového mosta by mala stáť odhadom 202 miliónov eur a realizuje ju päť talianskych spoločností.

Podľa agentúry AFP by mal byť jedným z najdrahších v Európe. Postavia ho podľa projektu známeho talianskeho architekta Renza Piana, rodáka z Janova, pripomína agentúra DPA.

Zrútený Morandiho most, ktorý bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický projekt, sa stal symbolom spájajúcim dve časti talianskeho prístavného mesta Janov.