Korunný princ Saudskej Arábie údajne sľúbil Chášukdžímu guľku

Mohammed bin Salmán sa tak mal vyjadriť pol roka pred vraždou novinára.

8. feb 2019 o 11:09 SME.sk

NEW YORK. Saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salmán v rozhovore so svojim poradcom v roku 2017 údajne uviedol, že použije "guľku" na novinára Džamála Chášukdžího, ak sa nevráti do vlasti a neprestane kriticky písať o vláde v Saudskej Arábii.

Informuje o tom americký denník The New York Times, ktorý čerpá zo zdrojov bývalých amerických aj zahraničných úradníkov napojených na spravodajské služby.

Chášukdžího zavraždili v októbri minulého roku na ambasáde Saudskej Arábie v tureckom Istanbule.

Pri vyšetrovaní vláda krajiny z Arabského polostrova poprela teóriu, že by korunný princ nariadil Chášukdžího likvidáciu alebo sa inak v prípade inak angažoval.

Konverzácia, ktorú získala a skúmala americká Národná bezpečnostná agentúra N.S.A. (The National Security Agency), je dôkaz o tom, kto bol zodpovedný za Chášukdžího smrť, zdôrazňuje denník The New York Times.

Rozhovor Mohammeda bin Salmána s poradcom Turkim Aldakhilom, v ktorom princ spomenul "guľku", sa uskutočnil v septembri 2017.

V tom čase Chášukdží publikoval kritické správy o vláde Saudskej Arábie v denníku The Washington Post a zavraždili ho pol roka po spomínanej konverzácii princa s poradcom.