Lotyšsko poskytne Britom výhodné podmienky v prípade tvrdého brexitu

Pobaltská krajina žiada od Británie takisto úľavy pre Lotyšov.

7. feb 2019 o 18:19 TASR

RIGA. Výhodné podmienky pre Britov žijúcich dlhodobo v Lotyšsku v prípade tzv. brexitu bez dohody schválil vo štvrtok lotyšský parlament. Riga zároveň vyzvala Londýn na prijatie recipročných opatrení.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Spojené kráľovstvo je a naďalej zostane dôležitým partnerom a spojencom pre Lotyšsko, ktoré chce pokračovať v úzkej spolupráci s Britániou najmä v otázkach práva na pobyt, bezpečnosti, obrany, zahraničnej politiky, ekonomiky, mobility a vzdelávania", uvádza sa v parlamentom schválenej deklarácii.

Parlament v danom vyhlásení taktiež vyzval vládu na to, aby pripravila všetky zmeny v zákonoch potrebné pre bezproblémovú adaptáciu na brexit.

Plánované opatrenia by mali zahŕňať najmä ustanovenie prechodného obdobia s platnosťou do 31. decembra 2020, ktoré by občanom Británie žijúcim v Lotyšsku umožnilo registrovať svoj pobyt v krajine podľa už existujúcich pravidiel. Očakáva sa, že vláda predstaví nový súbor opatrení už na budúci týždeň.

Daná deklarácia zároveň vyzýva Londýn, aby občanom Lotyšska žijúcim v Británii recipročne poskytol podobne výhodné podmienky pre udelenie pobytu, ako aj podmienky zamestnania.

Z dokumentov lotyšsko-britskej obchodnej komory vyplýva, že v Spojenom kráľovstve žije a pracuje viac ako 71.000 občanov Lotyšska. V Lotyšsku popritom podľa Lotyšského ústredného štatistického úradu žije a pracuje menej ako 800 britských občanov.

Británia by mala z EÚ vystúpiť 29. marca.