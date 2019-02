Analytik: Merkelová prišla obrúsiť hrany pred eurovoľbami

Merkelová bola v Bratislave ústretová, hovorí MILAN NIČ.

7. feb 2019 o 21:22 Lukáš Onderčanin

Nakoľko dôležitý je príchod Angely Merkelovej na Slovensko? Máme za tým vidieť nejaký symbolizmus?

"Merkelová sa naposledy s lídrami V4 stretla v roku 2016, tesne po hlasovaní o brexite, keď Visegrádu predsedalo Poľsko. Pri maďarskom predsedníctve sa tomu Nemci skôr vyhýbali a so Slovenskom dlho trvalo vyberanie termínu. Teraz práve slovenské predsedanie V4 ocenili. A takisto to Nemcom vyhovuje – chceli vyslať signál jednoty, ukázať, že sú schopní sa dohodnúť a obrúsiť hrany pred voľbami do Európskeho parlamentu."

Chce Merkelová získať Visegrád na svoju stranu?

"Nepovedal by som to tak. S Visegrádom komunikuje dlhodobo a vie, že sa v niektorých témach nezhodnú. Pred voľbami však vníma, že Európa je dosť rozdelená a každá časť Únie je vnímaná inak. Chcela ukázať, že vedia spolupracovať. A sú témy, ktoré musí riešiť čo najskôr. Kľúčový je najmä rozpočet, ktorý už tento europarlament nestihne schváliť. Nemecko bude mať v tomto procese kľúčovú úlohu a potrebuje partnerov. Zároveň sa museli rozprávať o blížiacom sa brexite."

Dá sa nejako zhodnotiť, ako toto rokovanie dopadlo?