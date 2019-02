Trump očakáva, že čoskoro oznámi úplné dobytie "kalifátu" IS

7. feb 2019 o 6:09 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vyjadril v stredu očakávanie, že na budúci týždeň bude môcť oznámiť správu o úplnom dobytí "kalifátu" teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý vyhlásila v Sýrii a Iraku.

"Malo by to byť oficiálne oznámené pravdepodobne na budúci týždeň, že sme získali 100 percent územia kalifátu," povedal Trump vo Washingtone na konferencii ministrov zahraničných vecí a vysokopostavených predstaviteľov 79-člennej medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov bojujúcej proti IS, informovala agentúra AP.

Konferencia sa konala v súvislosti s obavami, že po stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie môže dôjsť k opätovnému posilneniu IS. Medzinárodnej koalícii sa spoločne s miestnymi milíciami podarilo vytlačiť IS z viac než 99 percent územia, ktoré v minulosti ovládal v Iraku a Sýrii.

Kedysi mal kalifát vyhlásený džihádistickou organizáciou v roku 2014 veľkosť Británie.