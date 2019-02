Venezuelská armáda zablokovala most. Zabránila humanitárnej pomoci

Most zablokovali palivová cisterna, príves a provizórne oplotenie.

6. feb 2019 o 18:39 SITA

CÚCUTA. Venezuelská armáda sa pokúsila zastaviť príchod humanitárnej pomoci do krajiny, pričom zabarikádovala most v kľúčovom hraničnom priechode.

Most do mesta Cúcuta v Kolumbii v utorok zablokovali palivová cisterna, nákladný príves a provizórne oplotenie. Podľa kolumbijských úradov tam bariéru deň predtým postavila venezuelská Národná garda.



Alba Pereira z lokálnej neziskovej organizácie Entre Dos Tierras blokádu označila za zastrašujúcu taktiku, ktorá nič nedosiahne. Podľa nej chcú venezuelskí predstavitelia predĺžiť "absurdnú krízu", a to zaistením nedostatku jedla a liekov.



Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta, sa vyjadril, že humanitárna pomoc - potraviny a jedlo - začnú prichádzať do Venezuely aj napriek výhradám zo strany prezidenta Nicolása Madura.