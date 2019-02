Srbská premiérka kritizovala označenie krajiny za iba čiastočne slobodnú

Brnabičová reagovala na správu organizácie Freedom House.

6. feb 2019 o 18:23 TASR

BELEHRAD. Srbská premiérka Ana Brnabičová odmietla v stredu najnovšiu správu mimovládnej neziskovej organizácie Freedom House, podľa ktorej táto balkánska krajina upadla zo "slobodnej krajiny" na "čiastočne slobodnú".

Informovala o tom agentúra AP.

Správa s názvom Sloboda vo svete (Freedom in the World), ktorú organizácia Freedom House so sídlom vo Washingtone zverejnila v uplynulých dňoch, hodnotí stav politických práv a občianske slobody.

V dokumente zverejnenom na internetovej stránke organizácie sa uvádza, že stav demokracie Srbska poklesol v hodnotení v dôsledku "zhoršenia organizácie volieb, pokračujúcich snáh vlády a spojeneckých médií oslabiť nezávislých novinárov prostredníctvom súdneho zastrašovania a kampaní očierňovania".

Prečítajte si tiež: Freedom House: Maďarsko už nie je úplne slobodné

V správe sa tiež píše, že srbský populistický prezident Aleksandar Vučič získal "výkonné právomoci, ktoré sú v rozpore s jeho ústavnou úlohou".

Srbská premiérka, blízka Vučičova spojenkyňa, dodala: "Vôbec si nemyslím, ani nemám pocit, že žijem v čiastočne slobodnej krajine. Naopak, domnievam sa, že žijem v krajine, ktorá je slobodnejšia ako pred niekoľkými rokmi."