Politológ: Trump sa nehanbí zveličovať, jeho úspechy sú často náhodou

Trump má za sebou stranu, no to sa môže zmeniť.

6. feb 2019 o 20:10 Matúš Krčmárik

Americký prezident v prejave o stave únie hovoril o spolupráci, no on ju chápe inak ako väčšina ľudí, hovorí v rozhovore pre SME politológ ERIK LÁŠTIC, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Hodnotí dva roky Donalda Trumpa v úrade, predpovedá, ako bude vyzerať zvyšok jeho funkčného obdobia, a aj to, kto by na jeseň 2020 mohol byť jeho súperom z radov demokratov. Vysvetľuje aj to, prečo by demokratom neodporúčal odvolávať prezidenta.

Americký prezident Donald Trump v noci na stredu predniesol pred Kongresom prejav o stave únie. Čo je to za prejav?

"Je to jediná šanca prezidenta prehovoriť k druhej moci štátu ako rovný s rovným a súčasne mediálne najsledovanejší prezidentov prejav. Môže vystúpiť pred celým národom a zvyčajne sa práve tu prezidenti snažia zvýrazniť témy o tom, čo Američania dosiahli, čo môžu dosiahnuť, a apelovať pri tom na americkú históriu a výnimočnosť krajiny. A to bez ohľadu na to, akú politickú stranu volia.

V prejave prezident naznačuje, aké zákony by mali podľa neho poslanci schváliť, keďže on sám nemá zákonodarnú iniciatívu."

Trump v prejave hovoril, že bez neho by už Američania boli vo vojne so Severnou Kóreou, že odchádzajú z Afganistanu. Mení sa Trump na prezidenta mierotvorcu?

"Trump sa na rozdiel od iných prezidentov nehanbí zveličovať svoje zásluhy. Ak ide o vyjadrenie k Severnej Kórei, to nikdy neoveríme. Nič nenaznačuje, že na konci prezidentovania Baracka Obamu bol svet na pokraji jadrového konfliktu a Trump ho zachránil.

Trumpov postoj k Severnej Kórei viedol k situácii, ktorá sa až tak neodlišuje od zvyčajného scenára – Kórejčania niečo sľúbia, Američania sú zmierlivejší, prebiehajú rokovania, ale potom sa to môže znovu vyhrotiť."

Koná Trump podľa plánu alebo impulzívne?

"Počas dvoch rokov Trump ukázal víziu, ktorá sa niekedy prejavuje až posadnutosťou, ako napríklad stavba múru na hranici s Mexikom. Žije s predstavou Spojených štátov, ktoré nie sú také rôznorodé ako dnes, s predstavou o obmedzenej imigrácii.

To, ako sa mení najmä juh krajiny, kde je čoraz viac Hispáncov a španielčina sa stáva úradným jazykom, je proti jeho vízii o tom, aké sú Spojené štáty. On vidí Ameriku ako krajinu 'bielych ľudí'.

Niektoré veci, ktoré sa Trumpovi podarili, sú však skôr náhodami, aj keď niekde sa situácia vďaka jeho neortodoxnému štýlu pohla. Máločo naznačuje, že by Trump ako prezident premýšľal strategicky a o krok dopredu."

Čo sa mu podarilo presadiť?

"Američania sa desaťročia snažia partnerov v aliancii presvedčiť, aby viac prispievali na svoju obranu, aj keď to nikto nebral príliš vážne. Trump prišiel so spochybňovaním aliancie, čo aspoň v niektorých európskych štátoch viedlo k úvahám, čo bude, ak Američania rezignujú zo svojej líderskej pozície. Obamovi ľudia nikdy na Európu netlačili tak ako Trump pár tweetmi a prejavmi."

Trump už označil Európsku úniu za obchodného nepriateľa. Končí sa obdobie translantického spojenectva?