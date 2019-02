Rusko podporí zmierenie medzi Kosovom a Srbskom

Prezident Kosova vyhlásil, že získal prísľub podpory od ruského prezidenta Putina.

6. feb 2019 o 10:59 TASR

WASHINGTON. Prípadné zmierenie medzi Kosovom a Srbskom by podporilo aj Rusko, tvrdí kosovský prezident Hashim Thaci.

Informovalo o tom v stredu Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).

Thaciho vyjadrenie zaznelo počas prejavu, ktorý predniesol v utorok na pôde Rady pre medzinárodné vzťahy (CFR) vo Washingtone. Kosovský prezident sa pritom odvolal na ubezpečenie ruského prezidenta Vladimira Putina.

Priaznivá reakcia Ruska

Hashim Thaci sa podľa vlastných slov o tejto otázke hovoril s Putinom vlani v novembri v Paríži, kde sa obaja zúčastnili na oslavách 100. výročia konca prvej svetovej vojny.

"Veľmi priamo som sa ho opýtal: 'Aká by bola reakcia Ruska, ak by Kosovo a Srbsko dosiahli dohodu (o zmierení).' Odpovedal, že by ju podporil," uviedol Thaci.

Putin podľa neho zareagoval slovami, že v prípade dosiahnutia takejto dohody by Rusko nemohlo v tejto otázke zaujímať radikálnejšie postoje než Srbsko. To sa tradične spolieha na podporu Moskvy a Ruskom ho spájajú silné kultúrne a politické väzby.

"Nemôžem povedať, že by som bol (Putinovým vyjadrením) ohromený, ale naozaj by som ocenil, keby dodržal svoje slovo," komentoval kosovský prezident.

Thacimu záleží aj na názore USA

Zároveň vyslovil presvedčenie, že pre prípadné kosovsko-srbské zmierenie je kľúčová aj podpora Spojených štátov. "Neakceptujeme dohodu, ktorá by nebola prijateľná pre Washington," zdôraznil Thaci.

Proces hľadania komplexnej dohody medzi Prištinou a Belehradom podľa neho nebude ľahký, ale je to - ako uviedol - jediná cesta, ako sa vyhnúť ďalším vzájomným sporom a konfliktom.

Thaciho snahy o dohodu so Srbskom pritom nenachádzajú jednoznačnú podporu ani v samotnom Kosove, kde napríklad premiér Ramush Haradinaj odmieta možnú dohodu o výmene území medzi Prištinou a Belehradom.

Brusel považuje normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom za kľúčovú podmienku prípadného budúceho členstva oboch krajín v EÚ.

Srbsko dlhodobo odmieta uznať nezávislosť Kosova, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska.