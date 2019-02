Trump rozprával k rozdelenému Kongresu, tlieskala len polovica sály

Trumpov prejav podľa demokratov nepriniesol nič podstatné a nepriblížil rozdelenú krajinu k jednote.

6. feb 2019 o 7:02 (aktualizované 6. feb 2019 o 7:35) ČTK, TASR

WASHINGTON. Posolstvo prezidenta Donalda Trumpa o stave únie, druhé od jeho nástupu do Bieleho domu, sprevádzali neprehliadnuteľné prejavy straníckeho súperenia, hoci sám prezident vyzval zástupcov, aby odložili "politiku pomsty, odporu a odplaty".

Kým vlani prednášal šéf Bieleho domu svoj slávnostný prejav k obom komorám ovládaným republikánmi, tento rok ho počúval Kongres rozdelený na Senát ovládaný republikánmi a demokratickú Snemovňu reprezentantov.

Pelosiová si zachovala dekórum

Televízni moderátori už pred Trumpovým posolstvom radili divákom, aby počas prejavu nezabudli sledovať výraz tváre šéfky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, hlavnej prezidentovej politickej súperky a jednej z najvýraznejších postáv opozičných demokratov.

Z titulu svojej funkcie zasadla kalifornská poslankyňa za predsednícky pult hneď za prezidentom, ktorého mala prakticky na dosah ruky.

Počas jeho posolstva ale zachovala štátnické dekórum, niektorým pasážam prezidentovho prejavu i zatlieskala.

Pelosiová využila právo pozvať na slávnostnú kongresovú schôdzu svojich hostí, ktorí mali symbolizovať odpor proti Trumpovej politike.

Bol medzi nimi napríklad šéf kampane za plánované rodičovstvo, transrodový člen armády, niekoľko odborárskych vodcov a otec zabitého študenta z floridského Parklandu, kde vlani vo februári mladý strelec povraždil sedemnástich ľudí.

Hostia prezidenta, medzi ktorými boli príbuzní obetí ilegálnych migrantov, sedeli na balkóne snemovne v lóži prvej dámy.

Patril k nim aj chlapec zo štátu Delaware, ktorý sa vraj stal obeťou šikanovania pre svoje priezvisko Trump.

Prezidentské posolstvá bývajú väčšinou nudné a rýchlo sa na ne zabudne, napísal denník The New York Times.

Trumpov múr

Veľkú časť svojho prejavu venoval Trump kritike ilegálneho prisťahovalectva a vyhlásil, že škodí pracujúcej triede.

Trump doplnil, že na hranici s Mexikom je stav "bezvládia", kde sa nerešpektujú zákony, a tamojšiu situáciu označil za "krízu". Ilegálnej migrácii pripísal vinu za zločinnosť, vrátane vrážd a pašovania drog.

Šéf Bieleho domu varoval Kongres, že na schválenie rozpočtu, teda aj financií na fungovanie federálnej vlády, zostáva už len desať dní.

Nedávne čiastočné pozastavenie financovania federálnej vlády, takzvaný shutdown, trval vyše mesiaca a bol tak najdlhším v histórii USA.

Shutdown nastal preto, že Trump žiadal peniaze na výstavbu múru popri hranici USA s Mexikom, ale demokrati mu ich odmietli schváliť.

Trump v prejave žiadal republikánov aj demokratov, aby "spojili sily" a riešili "naliehavú národnú krízu".

"Kongres má desať dní na to, aby schválil návrh zákona, ktorý zaručí peniaze našej vláde, ochráni našu domovinu a zaistí našu veľmi nebezpečnú južnú hranicu," vysvetľoval Trump ešte pred vypršaním lehoty 15. februára. Kritici však spochybňujú nebezpečenstvo na spomínanej hranici.

Americký líder sa nezmienil o vyhlásení stavu núdze na hranici, ktorým sa vyhrážal, ak demokrati v Kongrese nevyhovejú jeho žiadosti o miliardy dolárov na výstavbu múru popri južnej hranici.

Trump v prejave povedal, že "zákonodarcovia majú morálnu povinnosť vytvoriť taký prisťahovalecký systém, ktorý ochráni životy a pracovné miesta našich občanov".

Demokrati sú proti výstavbe Trumpovho múru, lebo ho pokladajú za nemorálny a nepotrebný.

Trump oznámil summit s Kimom

Tento rok sa čakalo, či Trump pre spor o stavbu múru nevyhlási stav núdze, prípadne či neoznámi dátum summitu sa severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Prezident v tejto súvislosti očakávania naplnil len čiastočne - núdzový stav nevyhlásil, ale dátum summitu s Kimom áno.

Kým republikánski poslanci a senátori odmeňovali takmer každú prezidentovu vetu potleskom postojačky, demokrati boli zdržanliví a tlieskali sporadicky.

Demokrati Trumpa skritizovali

Ostré útoky na politiku prezidenta zazneli v Kongrese už dlho pred Trumpovým prejavom.

Šéf poslaneckého klubu demokratov v Senáte Chuck Schumer vyhlásil, že prezident síce mieni z kongresovej tribúny hovoriť o jednote, ale "zvyšných 364 dní v roku nás rozdeľuje," čo je podľa senátora "krikľavé pokrytectvo".

Trump na twitteri okamžite reagoval vyhlásením, že Schumer jeho prejav ešte ani nevypočul a "nadáva len preto, že demokrati (v minuloročných voľbách) neovládli Senát, aj keď (do kampane) investovali majetok".

Demokrati reagovali podobne aj po vypočutí Trumpovho prejavu. Jeho posolstvo podľa nich neprinieslo nič podstatné a nepriblížilo rozdelenú krajinu k jednote.

Podľa demokratického senátora Coryho Booker, ktorý nedávno oznámil účasť v boji o Biely dom v roku 2020, boli prezidentovej výzvy na jednote len prázdne slová.

"Pre jednotu krajiny sa musí vykonať viac, prezident sa nás v minulých dvoch rokoch snažil rozdeliť," napísal Booker na twitteri. "Činy hovoria hlasnejšie než slová," dodal.

Podľa prezidentskej kandidátky Kirsten Gillibrandovej mal Trump dosť času na to, aby krajinu zjednotil.

"Namiesto toho ju rozdelil v každom mysliteľnom zmysle," vyhlásila senátorka po skončení slávnostnej schôdze Kongresu.

Podľa Alexandrie Ocasio-Cortézovej, reprezentantky ľavicového krídla demokratov, predstúpil prezident pred poslancov a senátorov nepripravený.

"Domácu úlohu nesplnil, nemá žiadny plán. Bolo to posolstvo o stave únie alebo volebný míting?" vyhlásila vo vysielaní televízie NBC.

Demokratický senátor Sherrod Brown, ktorý tiež zvažuje prezidentskú kandidatúru, Trumpa obvinil, že pre amerických pracujúcich neurobil nič.

"Skutočnosť je taká, že príliš mnoho ľuďom v tejto krajine sa tvrdá práca nevypláca," povedal novinárom.

"Prezident Trump to nechápe a pobyt v Bielom dome využil na to, aby prilepšil ľuďom ako je on sám," vyhlásil Brown.

Trump si pripísal zásluhy za ekonomiku

Trump v prejave pochválil úroveň ekonomiky a pripísal si zásluhy predovšetkým za nízku nezamestnanosť a ocenil svoj sporný program znižovania daní aj snahy o dereguláciu.

"Amerika vyhráva každý jeden deň," povedal Trump a vyvolal tým nadšené hlasné reakcie členov svojej Republikánskej strany. "Stav našej únie je silný," dodal a kongresmani začali skandovať "U-S-A, U-S-A".

Mnohí demokrati, Trumpovi rivali, však nejasali - ani desiatky zákonodarkýň, ktoré prišli v bielom oblečení na počesť sufražetiek, bojovníčok za hlasovacie a politické práva žien.

"Naša krajina pulzuje životom a naša ekonomika prekvitá ako nikdy predtým. Naša ekonomika je predmetom závisti celého sveta, naša armáda je najmocnejšia na zemi, a to zďaleka," povedal americký prezident, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

Dodal, že "jediné, čo môže ekonomiku zastaviť, sú šialené vojny, politika alebo absurdné stranícke vyšetrovania".

Očividne tým podľa agentúry AP narážal na špeciálne vyšetrovanie vzťahov medzi Ruskom a Trumpovým volebným štábom v roku 2016. Vyšetrovanie má zistiť, či Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v prospech Trumpa.