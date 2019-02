Belgicko repatriovalo zo Sýrie deti zabitého bojovníka Islamského štátu

Repatriácia dievčat je úspešným úsilím ich babky, ktorá musela ich totožnosť dokazovať.

4. feb 2019 o 21:12 TASR

BRUSEL. Belgické ministerstvo zahraničných vecí v pondelok potvrdilo prevezenie dvoch dievčatiek vo veku dvoch a štyroch rokov z Turecka, kde sa ocitli po smrti svojho otca, belgického džihádistu, ktorý padol v Sýrii ako bojovník teroristickej skupiny Islamský štát (IS).

Lietadlo nesúce obe deti pristálo na letisko v Liége. Obe dievčatká sa narodili na území Sýrie.

Otec padol v boji, matku odsúdili

Ich otec, ktorý odišiel z Belgicka, aby sa pridal k džihádistom, padol v boji v marci 2016, následne ich matku - po nelegálnom prekročení hranice v januári 2018 - uväznili turecké úrady.

Manželka bývalého džihádistu Amina Ghezzalová bola odsúdená na desať rokov väzenia za terorizmus, deti sa podarilo v Turecku dostať do opatery príbuzných.

Úsilie starej mamy, pomohla DNA

Televízna stanica RTBF pripomenula, že repatriácia dievčat je šťastným koncom úsilia ich babky (po matke) Rachmy Ayadovej, čomu pomohlo aj rozhodnutie federálnej vlády z decembra 2017 napomáhať návratu do krajiny deťom zahraničných bojovníkov (zo Sýrie a Iraku) vo veku do desať rokov.

Prečítajte si tiež: USA vyzvali na repatriáciu džihádistov väznených v Sýrii

Dievčatá nemali rodné listy ani nijaké iné doklady totožnosti, boli preto považované za osoby bez štátnej príslušnosti.

Aby mohli získať belgickú štátnu príslušnosť, ich babka musela súdnou cestou dokázať príbuzenský vzťah pomocou vzoriek DNA a rovnako musela oficiálne požiadať o ich repatriáciu.

Dievčatá boli po príchode na letisko zverené do opatery príslušným štátnym orgánom a súd pre mladistvých musí rozhodnúť, či zostanú so svojou babkou, alebo budú umiestnené v pestúnskej starostlivosti, avšak so zaručením kontaktov s príbuznými.

Vyše sto ďalších detí

Podľa údajov belgického Úradu pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) sa v iracko-sýrskej zóne ešte stále nachádza okolo 160 detí belgických občanov.

Prečítajte si tiež: Francúzsko chce súdiť svojich občanov, ktorí bojovali za Islamský štát

Niektoré z nich sú v utečeneckých táboroch, pobyt ďalších nie je známy, avšak 80 percent majú menej ako šesť rokov a nemajú žiadne doklady potvrdzujúce ich totožnosť.

Ak ich rodiny zvažujú ich repatriáciu do Belgicka, musia rovnako preukázať blízky príbuzenský vzťah, napríklad pomocou testu DNA.

Celkovo od roku 2017 Belgicko repatriovalo 11 detí zahraničných bojovníkov. Všetky sa v čase ich repatriácie nachádzali na území Turecka, čo belgickým úradom uľahčilo komunikáciu a právne konanie.