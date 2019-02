Venezuelčania umierajú od hladu. Maduro však pomoc odmieta

Armáda čelí dileme, či prijať lieky a jedlo.

4. feb 2019 o 16:47 Lukáš Onderčanin

CARACAS, BRATISLAVA. Keď vtedajší kolumbijský prezident Juan Manuel Santos pred rokom prišiel do mesta Cúcuta hraničiaceho s Venezuelou, na uliciach spali stovky ľudí, nemocnice boli prepchaté a ľudia žobrali o jedlo.

Do Kolumbie za posledné roky ušlo viac ako milión Venezuelčanov a krajina sa snažila zabezpečiť im aspoň základnú pomoc. Ponúkali ju aj samotnej Venezuele – jej líder Nicolas Maduro ju však opakovane odmietol.

"Je to výsledok vašej politiky... a je to takisto výsledok vášho odmietania humanitárnej pomoci, ktorú sme vám ponúkli rôznymi spôsobmi – a nielen my, ale aj medzinárodné spoločenstvo," povedal pred rokom Santos podľa Miami Herald.

Situácia sa za rok veľmi nezmenila. Maduro bojuje so svojím súperom o politické prežitie, no humanitárnu pomoc pre hladujúcich Venezuelčanov stále odmieta. Bojí sa, že sa stane súčasťou politického boja.

Maduro vidí puč

Nechceme zomrieť. Aj s týmito transparentmi minulý rok pravidelne pochodovali Venezuelčania v uliciach. Koncom roka sa ceny za bežné produkty zdvojnásobovali každých 19 dní.

Na lieky aj základné potraviny sa čaká hodiny v radoch, prípadne sa dajú získať na čiernom trhu za extrémne vysoké sumy. Inflácia za minulý rok dosiahla 1,3 milióna percent.