Na prezidenta Ukrajiny chcelo kandidovať takmer deväťdesiat ľudí

Ústredná volebná komisia na Ukrajine zatiaľ odmietla dvadsaťdva žiadostí.

4. feb 2019 o 12:28 TASR

KYJEV. Ústredná volebná komisia (ÚVK) na Ukrajine ukončila prijímanie dokladov od občanov, ktorí sa 31. marca chcú vo voľbách uchádzať o úrad prezidenta.

Ako informoval hovorca ÚVK Kosťantyn Chivrenko, do nedele večera bolo ÚVK doručených 89 žiadostí o registráciu kandidatúry. Spomedzi nich ÚVK schválila 28 žiadostí. Ďalších 22 z rôznych dôvodov odmietla a 39 ešte čaká na vyhodnotenie.

Ako informoval spravodajský portál RBK-Ukrajina, jednou z častých príčin zamietnutia žiadosti o registráciu kandidáta bolo nezaplatenie kaucie vo výške 2,5 milióna hrivien (v prepočte viac ako 90.000 dolárov), ktoré v súlade so zákonom vrátia len tomu kandidátovi, ktorí voľby vyhrá alebo dvojici postupujúcej do druhého kola hlasovania.

Bez zaplatenia kaucie svoju žiadosť o registráciu prostredníctvom svojej sestry podala aj kontroverzná politička a bývalá dôstojníčka ukrajinskej armády Nadija Savčenková.

Tá je momentálne vo vyšetrovacej väzbe kvôli obvineniu z vlastizrady a z pokusu o zosadenie štátnej moci. Vyslúžila si ho za údajnú prípravu ozbrojeného útoku na kyjevský parlament s použitím granátov a automatických strelných zbraní. Politička obvinenia odmietla ako snahu prezidenta Petra Porošenka zbaviť sa pred marcovými voľbami silných oponentov.

ÚVK bude pokračovať v posudzovaní žiadostí do 8. februára. Konečný zoznam kandidátov by mal byť zverejnený najneskôr 9. februára. Zaregistrovaní kandidáti budú mať právo stiahnuť svoju kandidatúru do 7. marca. Definitívny zoznam uchádzačov, ktorý bude aj na hlasovacích lístkoch, zverejnia 8. marca.

Komisia začala prijímať žiadosti potenciálnych kandidátov od 31. decembra 2018, keď sa na Ukrajine začala kampaň pred prezidentskými voľbami.

Samotné voľby sú naplánované na 31. marca. Ak nijaký kandidát nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, 21. apríla sa bude konať druhé kolo.

Favoritom prezidentských volieb je populárny komik Volodymyr Zelenskyj. O prezidentskú funkciu sa uchádza aj bývalá premiérka Julija Tymošenková i súčasný prezident Petro Porošenko.