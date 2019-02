Britský minister Fox kritizuje Úniu za jej postoj k rokovaniu o dohode

Odmietanie znova rokovať o dohode je podľa Liama Foxa nezodpovedné.

3. feb 2019 o 15:30 TASR

LONDÝN. Britský minister obchodu Liam Fox v nedeľu povedal, že odmietnutie znovuotvorenia dohody o brexite zo strany Európskej únie by bolo nezodpovedné.

Informovala o tom agentúra Reuters odvolávajúc sa na spravodajskú stanicu Sky News.

Brusel rokovať odmieta

Dolná komora britského parlamentu v utorok tesnou väčšinou schválila plán premiérky Theresy Mayovej na opätovné prerokovanie tzv. írskej poistky zahrnutej do dohody - vďaka ktorej by hranica medzi Írskou republikou a Severným Írskom zostala otvorená.

EÚ to však odmieta. Len krátko po hlasovaní britských poslancov predseda Európskej rady Donald Tusk oznámil, že Únia neobnoví s Britániou rokovania s cieľom prepracovať dohodu o vystúpení, pretože existujúci návrh dohody je najlepšou a jedinou cestou k riadenému brexitu.

"Naozaj tvrdia, že radšej dohodu nebudú znovu otvárať a skončia pri brexite bez dohody?" povedal Fox v rozhovore pre Sky News.

"Dosiahnutie dohody je v záujme nás všetkých a to, že sa EÚ o tom ani nechystá diskutovať, sa zdá dosť nezodpovedné," povedal.

Británia má opustiť EÚ 29. marca a opozičná Labouristická strana podľa Reuters oznámila, že vláda bude musieť požiadať o predĺženie prechodného obdobia podľa článku 50 Zmluvy o EÚ.

Dátum odchodu

Fox, ktorý bol v minulosti proti posúvaniu dátumu odchodu, povedal, že predĺženie obdobia na rokovania bez samotnej dohody nič nevyrieši.

Situácia by však podľa neho bola úplne iná v prípade, ak by Británia už "mala dohodu" a potrebovala by len viac času na zabezpečenie legislatívy potrebnej na plynulý odchod.

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt vo štvrtok takisto pripustil, že vystúpenie z Európskej únie sa možno odloží, ak sa budú rokovania o dohode o odchode predlžovať až do konca marca.

Británia by podľa Foxa bola schopná opustiť Úniu aj bez dohody, nebolo by to však v záujme krajiny.