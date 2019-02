Poľský minister je zato, aby boli v Európe americkí vojaci a jadrové rakety

Moskva podľa Czaputowicza iný signál nepochopí.

1. feb 2019 o 22:08 ČTK

VARŠAVA, KYJEV. Za rozmiestnenie amerických rakiet s jadrovými hlavicami v Európe sa vyjadril šéf poľskej diplomacie Jacek Czaputowicz v nemeckom časopise Der Spiegel.

Výňatky z rozhovoru magazín zverejnil v piatok, keď Spojené štáty oznámili rozhodnutie odstúpiť od zmluvy s Ruskom o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) z roku 1987.

V Európe by mali byť americké zbrane

Prečítajte si tiež: Zachovajte zmluvu o likvidácii rakiet, vyzvali Rusko aj USA starostovia Hirošimy a Nagasaki

Tú Rusko podľa USA porušuje, no má stále šancu, aby sa v nasledujúcom polroku výpovednej lehoty, vrátilo k jej dodržiavaniu.

"Je v našom európskom záujme, aby na kontinente boli americkí vojaci a rakety s jadrovými hlavicami," povedal poľský minister.

Moskva podľa neho iný signál nepochopí. Czaputowicz nevylúčil, že by jadrové zbrane Severoatlantickej aliancie mohli byť v budúcnosti aj v Poľsku.

"Vôbec to nechceme, ale všetko závisí na tom, ako sa bude správať Rusko v budúcnosti, či bude pokračovať v agresívnej politike zbrojenia. NATO sa musí rozhodnúť ako spoločenstvo," povedal. Rusko podľa neho rozumie len reči sily.

Pochopenie pre krok USA vyjadril na twitteri aj šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin.

"Rusko si uvedomuje, že hybridné neplnenia zmluvných záväzkov mu už neprejdú. Architektúra strategickej stability musí byť transparentná, čestná a efektívna," usúdil Klimkin.

Ukrajina by mohla obnoviť výrobu rakiet

Prečítajte si tiež: Rusko vyvíja strelu s dosahom viac ako 4500 kilometrov

Denník Ukrajinská pravda poznamenal, že Kyjev podporuje tvrdý nátlak na Rusko, je ale otázkou, či je pripravený adekvátne reagovať na zánik zmluvy INF, ktorého je sám právnym nástupcom.

Po zániku zmluvy by tak Ukrajinci mohli vzkriesiť výrobu rakiet s doletom presahujúcim 500 kilometrov, a tak získať krajný prostriedok potrebný pre efektívne zadržiavanie Ruska.

Následky by ale mohli byť pre Ukrajinu aj nepriaznivé, a to v podobe otvorených pretekov v zbrojení v Európe a zvýšení tlaku Ruska, hľadajúceho zámienku k rozmiestneniu rakiet proti systému protiraketovej obrany v Európe.

Ukrajina by sa podľa komentátora pri tomto scenári mohla premeniťna nárazníkové pásmo medzi Ruskom a NATO, čo by zmarilo ukrajinské vyhliadky na integráciu do euroatlantických štruktúr.

"Má Kyjev stratégiu, ako využiť možnosti vzniknuté po krachu zmluvy INF a hlavne ako minimalizovať nové riziká? Na odpoveď má ešte pol roka," upozornil denník.