Haag nariadil podmienečné prepustenie exprezidenta Pobrežia Slonoviny

Exprezident bol obvinený zo zločinov proti ľudskosti.

1. feb 2019 o 21:55 TASR

Stúpenci bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny Laurenta Gbagba kráčajú do budovy Medzinárodného trestného súdu.(Zdroj: TASR/AP)

HAAG. Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu v piatok nariadil podmienečné prepustenie bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny Laurenta Gbagba. Stalo sa tak po tom, ako Gbabga v januári prekvapivo zbavili obvinení zo zločinov proti ľudskosti a rozhodli o jeho prepustení, informovala agentúra AFP.

Laurent Gbagbo (73) bol obvinený zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a znásilnení, ktoré spáchali jeho stúpenci počas štyri mesiace trvajúcej občianskej vojny v Pobreží Slonoviny v roku 2010.

Tá vypukla po tom, čo Gbagbo po voľbách odmietol odovzdať moc súčasnému prezidentovi Alassanovi Ouattarovi. Násilnosti si vyžiadali asi 3000 obetí.

Proces s Gbagbom a jeho bývalým blízkym spolupracovníkom Charlesom Blém Goudém sa pred ICC začal v januári 2016.

Sudcovia si odvtedy vypočuli zhruba 80 svedkov a napokon dospeli k záveru, že obžaloba voči obom mužom je "mimoriadne slabá". V polovici januára ich preto zbavili všetkých obvinení a rozhodli o ich okamžitom prepustení.

Prokuratúra sa voči oslobodzujúcemu verdiktu odvolala, napokon však súhlasila s ich podmienečným prepustením.

Až do ukončenia odvolacieho konania budú musieť Gbagbo a Blé Goudé zostať v zatiaľ bližšie nekonkretizovanej krajine, ktorá ich prijme a bude ochotná vymáhať dodržiavanie podmienok stanovených haagskym súdom.

Podľa AFP sa zrejme zatiaľ nebudú môcť vrátiť do Pobrežia Slonoviny, ktoré by s ICC nemuselo dostatočne spolupracovať. Táto africká krajina totiž odmieta vydať do Haagu Gbagbovu manželku Simone, na ktorú ICC vydal zatykač.

Presné podmienky prepustenia budú uvedené v písomnej podobe a zverejnené neskôr.

Gbagba zatkli Ouattarovi vojaci, ktorým pomáhali sily OSN a Francúzska. Do Haagu ho vydali v roku 2011.

