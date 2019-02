Britský veľvyslanec: Prečo by mala Únia pri brexite ustúpiť? Už nemá veľa času

Čas sa kráti, preto má zmysel znovu rokovať, hovorí britský veľvyslanec.

3. feb 2019 o 19:50 Matúš Krčmárik

Aj keď Európa odmieta ďalšie rokovania o odchodovej dohode s Britániou, má zmysel, keď sa do Bruselu premiérka Mayová vracia. V rozhovore pre SME to vysvetľuje britský veľvyslanec v Bratislave Andrew Garth, opisuje aj to, ako budú vyzerať prvé dni po prípadnom odchode bez dohody na írskej hranici či v lietadle z Bratislavy do Londýna.

Premiérka Theresa Mayová sa po utorňajšom hlasovaní parlamentu vracia na rokovania do Bruselu, aj keď Európska únia zmeny v dohode o britskom odchode odmieta. Aký to má zmysel?

"Parlament dal premiérke jednoznačný mandát, aby sa vrátila do Bruselu a snažila sa dosiahnuť zmeny v dohode o odchode z Európskej únie v oblasti takzvanej severoírskej poistky. Čas beží, a práve táto poistka sa ukázala ako prekážka na dosiahnutie dohody. V parlamente prevláda pocit, že bude cezeň veľmi ťažké pretlačiť dohodu, ak by tam mala poistka ostať. Naopak utorkové hlasovanie ukázalo, že v parlamente existuje väčšina, ktorá by podporila dohodu so zmenami v tejto časti."

Z európskeho pohľadu už dohoda vznikla a pred dvoma mesiacmi ju podpísali lídri členských štátov vrátane Mayovej. Teraz je rad na Británii, aby dohodu uviedla do platnosti.

"Je jasné, že v Bruseli by boli radšej, ak by poistka v dohode ostala. Pre Britániu je to však zásadný problém, pretože spochybňuje integritu Spojeného kráľovstva. Parlament jasne povedal, že poistka je v tejto podobe pre nás neprijateľná, preto musia nastať zmeny."

Mayová ešte od novembra opakovala, že táto dohoda je jedinou možnosťou, ako môže Británia odísť inak ako bez dohody, teraz je pre ňu neprijateľná. Čo sa odvtedy zmenilo?

"Premiérka konala v dobrej viere, rokovala s Komisiou a tá trvala na tom, že poistka tam musí byť. Preto s touto ponukou prišla do parlamentu. Ten mal posledné slovo a jednoznačne povedal, že sa na takej dohode nevie zhodnúť. Preto sa premiérka vracia do Bruselu. Uzavretie dohody je totiž pre vládu stále najvyššou prioritou."

Ona vtedy hovorila, že ak neprejde dohoda s poistkou, Británia odíde bez dohody. Iné možnosti vylučovala.

"Stále čelíme hrozbe odchodu bez dohody. Celý problém sa pritom sústreďuje len na túto otázku, preto sa musíme všetci stretnúť a skúsiť nájsť riešenie. To si vyžaduje flexibilitu."

Ako sa teda dá vyriešiť problém otvorenej hranice medzi dvoma colnými zónami?