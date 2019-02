Tím z OSN si vypočuje nahrávky vraždy novinára Chášukdžího

Ostatky novinára úrady doteraz nenašli.

1. feb 2019 o 12:12 SITA

ISTANBUL. Odborníčka na ľudské práva z Organizácie Spojených národov (OSN) a jej tím si vypočujú zvukové nahrávky vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.

Informujú o tom turecké médiá s odvolaním sa na poradcu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a priateľa zosnulého novinára Yasina Aktaya.

Aktay sa stretol so špeciálnou spravodajkyňou Agnes Callamard a jej tímom expertov, ktorí pricestovali do Turecka v rámci vyšetrovania novinárovej vraždy, a neskôr novinárom povedal, že dostanú prístup k nahrávkam.



Chášukdžího, ktorý písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský fundamentalistický režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Jeho ostatky úrady doteraz nenašli.



Odborníci zaoberajúci sa mimosúdnym, súhrnným alebo svojvoľným zabíjaním odídu z Turecka 3. februára.

Počas svojej návštevy sa stretli s tureckými ministrami zahraničia a spravodlivosti aj prokurátorom vedúcim vyšetrovanie Chášukdžího vraždy.