Madurov oponent tajne rokoval s armádou Venezuely

Guaidó obvinil venezuelské bezpečnostné zložky zo snahy o zastrašovanie jeho rodiny.

31. jan 2019 o 19:57 SITA

CARACAS. Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Juan Guaidó, ktorý sa minulú stredu vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny, mal tajné rokovania s venezuelskou armádou aj políciou.

Guaidó to oznámil v článku, ktorý vo štvrtok poslal do amerického denníka The New York Times (NYT).

Situácia vo Venezuele je neudržateľná

Na týchto stretnutiach sa podľa jeho slov snažili predstavitelia opozície presvedčiť bezpečnostné zložky štátu, aby sa odvrátili od podľa nich nelegitímneho prezidenta Nicolása Madura a aby podporili jeho zosadenie.

"Mali sme tajné stretnutia s členmi ozbrojených síl aj bezpečnostných síl. Ukončenie podpory pre pána Madura zo strany armády je kľúčové na to, aby bola umožnená zmena vlády. Väčšina z tých, čo slúžia v armáde, súhlasí s tým, že súčasná situácia v krajine je neudržateľná," napísal Guaidó pre NYT.

Mali ho zastrašovať

Líder venezuelskej opozície nešpecifikoval, s ktorými predstaviteľmi venezuelskej armády a polície sa konkrétne rozprával. Napísal však, že ponúkol amnestiu pre "všetkých členov ozbrojených síl, ktorí sa nedopustili zločinov proti ľudskosti".

Guaidó pritom vo štvrtok obvinil venezuelské bezpečnostné zložky zo snahy o zastrašovanie jeho rodiny.

Polícia mala prísť do výškového domu v Caracase, kde býva, a pýtala sa na jeho manželku Fabianu.

"Diktatúra si myslí, že nás bude zastrašovať," uviedol Guaidó podľa agentúry AP v prejave na univerzite v hlavnom meste Caracas, v ktorom predstavil plán opozície, ako dostať Venezuelu z hospodárskej krízy.

Povedal, že v byte bola v tom čase aj jeho 20-mesačná dcéra. Na miesto prišli okamžite susedia a začali búchať do hrncov a panvíc. Polícia z budovy krátko nato odišla.

Zastrašovanie Guaidóa "zo strany represívnych síl nelegitímnej venezuelskej diktatúry" podľa agentúry AFP odsúdila Organizácia amerických štátov (OAS) združujúca 35 krajín.

Madurov nástupca

Guaidóa už za dočasného prezidenta Venezuely uznali Spojené štáty, Kanada, viac než 12 krajín Latinskej Ameriky a naposledy vo v štvrtok v nezáväznej rezolúcii aj Európsky parlament.

Naopak, Madura podporili vo funkcii Rusko, Čína, Turecko aj Irán. Rusko dokonca vyhlásilo, že snaha o prebratie moci Guaidóom je vopred pripravenou akciou, ktorú zosnovali Spojené štáty.

Venezuelský Najvyšší súd, ovládaný prívržencami Madura, v utorok zakázal Guaidóovi opustiť krajinu a prikázal zmraziť všetky jeho účty. V stredu Maduro v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru RIA Novosti prvýkrát pripustil, že je "ochotný sadnúť si s opozíciou a rokovať v záujme udržania mieru vo Venezuele". Nepovedal však, či je ochotný rokovať priamo s Guaidóom.