Európsky parlament uznal Guaidóa za prezidenta Venezuely

Europoslanci vyzvali členské štáty EÚ, aby preukázali jednotu a nepovažovali Madura za prezidenta.

31. jan 2019 o 13:57 TASR

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli v súlade s venezuelskou ústavou uznali Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky.

Europoslanci zároveň vyzvali vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú a členské štáty EÚ, aby preukázali jednotu a takisto uznali Guaidóa za jediného legitímneho dočasného prezidenta Venezuely.

A to až do vyhlásenia nových slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb, ktoré by v krajine obnovili demokraciu.

Podľa stanoviska europarlamentu by EÚ a členské štáty následne mali uznať aj nových zástupcov Venezuely, ktorých vymenujú legitímne orgány krajiny.

Uznesenie odsudzuje tvrdé represie

Parlament v nelegislatívnom uznesení, za ktoré hlasovalo 439 poslancov, 104 bolo proti a 88 sa zdržali hlasovania, opätovne vyjadril plnú podporu venezuelskému Národnému zhromaždeniu, ktoré je podľa europoslancov jediným legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci, ako aj výsady a bezpečnosť venezuelských zákonodarcov je nutné obnoviť a rešpektovať.

Uznesenie Európskeho parlamentu zároveň dôrazne odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k stratám na životoch a k zraneniam.

Poslanci v tejto súvislosti vyzvali venezuelské orgány, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči osobám, ktoré ich majú na svedomí, a zabezpečili riadne dodržiavanie všetkých základných ľudských práv a slobôd.

Parlament vyjadril plnú podporu výzve generálneho tajomníka OSN na nezávislé a úplné vyšetrenie prípadov násilných úmrtí vo Venezuele, odsúdil zadržiavanie novinárov - vrátane občanov EÚ - pokrývajúcich dianie v tejto krajine a vyzval na ich okamžité prepustenie.

Poslanci vyzvali Mogheriniovú, aby v spolupráci s krajinami v regióne a ďalšími kľúčovými aktérmi vytvorila kontaktnú skupinu, ktorá by mohla sprostredkovať dohodu o usporiadaní slobodných, transparentných a dôveryhodných prezidentských volieb.

Súčasťou tejto dohody by malo byť zaručenie rovnakých podmienok pre všetkých aktérov a zaistenie transparentnosti a účasti medzinárodných pozorovateľov.

Európsky parlament vo svojej správe pre médiá pripomenul, že Venezuela sa nachádza v bezprecedentnej sociálnej a hospodárskej kríze, ako aj v kríze demokracie, dôsledkom čoho už krajinu opustili viac ako tri milióny ľudí.

Výzva na prepustenie novinárov

Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová vyzvala aj na okamžité prepustenie novinárov zadržaných vo Venezuele v rámci zásahu Caracasu proti zahraničným médiám. Informovala o tom agentúra AFP.

"Žiadame, aby (zadržaní novinári) boli ihneď prepustení," povedala novinárom Mogheriniová v rumunskej metropole Bukurešť, kde budú ministri zahraničných vecí EÚ rokovať o situácii vo Venezuele.

Zadržanie troch novinárov a vodiča, ktorí pracujú pre španielsku štátnu tlačovú agentúru EFE, odsúdila španielska vláda.

Skupinu zadržali v hlavnom meste Venezuely. Kancelária premiéra Pedra Sáncheza vo štvrtkovom vyhlásení požiadala vládu o ich okamžité prepustenie.



EFE informovala, že kolumbijský fotograf Leonardo Munoz zmizol v stredu ráno v Caracase, pričom ďalšie dve osoby - Španiela Gonzala Domingueza a jeho kolegyňu Mauren Barriga z Kolumbie neskôr odvliekli z ich kancelárie členovia venezuelskej tajnej služby Sebin.

Španielska vláda uviedla, že vo väzbe je aj šofér pracujúci pre agentúru. Jeho meno nezverejnili.



Sánchez predtým vyhlásil, že Španielsko uzná za prezidenta krajiny Juana Guaidóa, ak Nicolás Maduro do nedele nevyhlási nové voľby.

Venezuelské úrady zadržali tento týždeň piatich zahraničných novinárov vrátane dvoch z Francúzska a jedného zo Španielska. Iných dvoch novinárov - čilských - deportovali.

Žurnalisti pokrývali aktuálnu krízu v tejto juhoamerickej krajine.

Guaidó rokuje o zosadení Madura

Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie.

Líder opozície a predseda venezuelského parlamentu Juana Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta.

Guaidó vo štvrtok vyhlásil, že sa začali tajné rokovania opozície s predstaviteľmi ozbrojených síl s cieľom odstaviť od moci prezidenta Nicolása Madura.