Tajné služby sa mýlia ohľadom hrozieb zo strany Iránu, vyhlásil Trump

Bezpečnostné služby spochybnili prezidentove tvrdenie o Teheráne.

30. jan 2019 o 17:36 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že americké tajné služby sú "naivné" a "mýlia sa" v súvislosti so svojimi tvrdeniami ohľadom hrozby zo strany Iránu.

Informovala o tom agentúra AFP.

Spochybnili prezidentove tvrdenie

"Zdá sa, že ľudia z tajných služieb sú extrémne pasívni a naivní v súvislosti s nebezpečenstvom zo strany Iránu," napísal prezident na Twitteri.

Trumpove vyjadrenia boli podľa AFP reakciou na utorkové vyhlásenia vedúcich predstaviteľov bezpečnostných služieb, ktoré nesúhlasili so závermi prezidenta o tom, že teroristická organizácia Islamský štát (IS) bola porazená a Severná Kórea sa zriekla svojho jadrového programu.

Bezpečnostné služby tiež spochybnili prezidentove tvrdenie, že Teherán sa snaží zaobstarať si jadrové zbrane. Trump ho podľa AFP použil minulý rok v máji ako dôvod na odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom.

Šéf amerických tajných služieb (DNI) Dan Coats v utorok povedal, že Teherán dodržiava podmienky dohody o jadrovom programe, ktorú uzavrel v roku 2015 so skupinou šiestich veľmocí vrátane USA. Informoval o tom na svojom webovom portáli denník The New York Times.

Zásahy Ruska do kampane

Vedúci predstavitelia bezpečnostných služieb takisto znova zdôraznili, že sú presvedčení o údajných zásahoch Ruska do volebnej kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016, ktoré mali pomôcť Trumpovi.

Od Ruska sa podľa nich dá očakávať to isté aj pred voľbami v roku 2020. Prezident zásahy Ruska opakovanie odmietol.

Niekoľko dní pred Vianocami Trump vyhlásil víťazstvo nad IS v Sýrii, čím odôvodnil oznámenie o stiahnutí amerických vojakov z tejto krajiny.

Trumpova administratíva plánuje jeho druhý summit s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom, na ktorom sa majú dohodnúť na denuklearizácii tejto hlboko izolovanej ázijskej krajiny.