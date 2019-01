Japonské laboratórium pre jadrové palivo zaznamenalo únik radiácie

Žiaden z pracovníkov radiácii nebol vystavený.

30. jan 2019 o 16:04 SITA

TOKIO. Japonské laboratórium pre jadrové palivo zaznamenalo únik radiácie v jeho zariadení pre manipuláciu s plutóniom.

Žiaden z tamojších pracovníkov však radiácii nebol vystavený.

Japonská agentúra pre atómovú energiu (JAEA) v stredu informovala, že sa radiačný alarm spustil po tom, čo deviati zamestnanci vymenili plastové kryty na dvoch nádobách s palivom MOX - zmesou plutónia a uránu - a vytiahli ich z uzavretej komory.

Pracovníci mali podľa JAEA masky a vystaveniu radiácii unikli po tom, čo prebehli do ďalšej miestnosti.



V okolí Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories, ktoré sa nachádzajú severovýchodne od Tokia, radiáciu nezaznamenali. Zariadenie prestalo s výrobou jadrového paliva v roku 2001 a je vyradené z prevádzky.



Príčinu úniku radiácie vyšetrujú. Agentúra navrhla, že by to mohlo byť poškodenie plastových krytov počas ich rutinnej výmeny.