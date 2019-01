Briti dúfajú v smart hranicu 2.0. Už ju skúšali, nefunguje

Únia s Mayovou rokovať nechce.

30. jan 2019 o 13:52 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Už keď Theresa Mayová v decembri 2017 podpisovala prvú dohodu s Európskou úniou o britskom odchode, robila tak s nevôľou a vedomím, že otázka hranice medzi Írskom a Severným Írskom nie je vyriešená.

Zaviazala sa však, že hranica aj po britskom odchode, nech budú podmienky akékoľvek, ostane otvorená. Je to jedna z podmienok severoírskej mierovej dohody z roku 1998.

„Mayová dosiahla to, čo chcela – zelenú na to, aby sa rokovania pohli,“ napísala vtedypolitická editorka BBC Laura Kuenssbergová.

Nasledoval rok dohadovania sa, ako by mohla vyzerať hranica medzi dvoma colnými pásmami bez fyzických kontrol. Rokovania však výsledok nepriniesli a v novembrovej dohode o brexite sa hovorí o takzvanej severoírskej poistke.

Keď britskí poslanci dohodu odmietli, Mayová ďalej trvala na tom, že neexistuje iná možnosť, ako odísť v marci bez katastrofického scenára odchodu bez dohody. Až napokon ustúpila.

Po utorňajšom hlasovaní sa vracia do Bruselu s mandátom od poslancov hľadať „alternatívne riešenia“. Poistka, najmä pre Dublin kľúčová súčasť dohody, je už pre ňu neprijateľná.

Mnoho možností, ale akých?

Európski politici nové rokovania odmietajú a ani samotný Londýn nevie povedať, ako by mali alternatívne riešenia vyzerať.

„Existuje mnoho možností. Môžeme nastaviť časové limity, odchodové klauzuly, pozrieť sa na technologické riešenia. O tom sa bude v najbližších dňoch rokovať,“ povedal podľa Irish Timesbritský minister pre brexit Stephen Barclay.

Problémom je, že vyjednávači dva roky tieto možnosti skúmali a nenašli žiadnu, ktorá by mohla fungovať. Mayová naznačuje, že niečo by sa malo nájsť do dvoch týždňov, štrnásteho februára chce poslancom predstaviť aktualizovanú dohodu.

„Toto všetko sme si pozreli,“ hovorípre verejnoprávny rozhlas RTÉ írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney. „Testovali sme ich a zistili, že žiadna z možností by neobstála. Teraz navyše britská premiérka presadzuje rovnaké veci, ktoré sme už skúšali.“