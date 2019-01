Palestína žiada OSN o vyslanie misie na Západný breh Jordánu

Zástupca Palestíny Saíb Irikát vyhlásil, že OSN by mala garantovať bezpečnosť Palestínčanov.

29. jan 2019 o 14:04 SITA

RAMALLÁH. Palestína požiadala Organizáciu Spojených národov (OSN), aby na Západný breh Jordánu a do východného Jeruzalema vyslala permanentnú medzinárodnú jednotku.

Utorňajšia žiadosť sa objavila deň po tom, ako Izrael uviedol, že po 20 rokoch ukončí pozorovateľskú misiu v meste Hebron.

Zástupca Palestíny Saíb Irikát vyhlásil, že OSN "by mala garantovať bezpečnosť a ochranu palestínskemu ľudu, a to až do konca izraelskej vojenskej okupácie".

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua predtým potvrdila, že nepredĺži mandát Dočasnej medzinárodnej misie v Hebrone (TIPH).

"Nedovolíme ďalšie pokračovanie činnosti medzinárodných jednotiek, ktoré konajú proti nám," uviedla vo vyhlásení.

V meste žije vyše 200-tisíc Palestínčanov a niekoľko stoviek radikálnych židovských osadníkov, o ktorých bezpečnosť sa starajú tisícky vojakov.