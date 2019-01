Tradícia prežila stáročia. Na východe Turecka zápasia ťavy (fotogaléria)

29. jan 2019 o 8:09 ČTK

Obchodík so svojou ťavou. (Zdroj: TASR/AP)

Kým sa do seba pustia, stoja dva veľké ťavy proti sebe tvárou v tvár a merajú sa pohľadmi. V aréne v meste Selcuk na východe Turecka spolu zápasí 124 tiav. Ide o stáročnú tradíciu, ktorú sa tu snažia zachovať, píše agentúra AFP.



Okolo arény sedí viac ako 2000 ľudí, ktorí povzbudzujú ťavy a pokrikujú na ich majiteľov, ak do zápasu príliš zasahujú.



Každé zviera sa snaží zahryznúť do nohy protivníka a narušiť jeho rovnováhu. Súboje trvajú niekoľko minút a končia, keď jedna ťava zrazí druhú na zem alebo ju donúti k úteku. Mnoho súbojov sa však končí remízou.

Organizácie na ochranu práv zvierat pravidelne vyzývajú, aby sa s týmito zápasmi skoncovalo. Ale usporiadatelia zdôrazňujú, že robia všetko pre ochranu tiav.

Festival v Selcuku je jeden z najvýznamnejších v krajine. Ťavy prechádzajú trhoviskom vyzdobené farebnými látkami s ich menom, girlandami zvončekov a tureckými vlajkami. A porota vyberá tú najkrajšiu.

Podľa starostu mesta je cieľom zachovať tradície spojené s ťavami a dosiahnuť ich zapísaniu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

