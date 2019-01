Pápež odmietol komentovať politickú situáciu vo Venezuele

Hlava katolíckej cirkvi chce v otázke politického diania zostať nuetrálna.

28. jan 2019 o 19:20 SITA

VATIKÁN. Pápež František je veľmi znepokojený posledným vývojom vo Venezuele, ktorá zažíva dvojvládie a hrozí jej prepuknutie masových nepokojov medzi znepriatelenými politickými tábormi.

Pápež však nechce v tomto spore podporiť ani jednu stranu, doterajšieho prezidenta Nicolása Madura, ani predsedu venezuelského Národného zhromaždenia Juana Guaidóa, ktorý sa minulú stredu vyhlásil za dočasného prezidenta.

"Ak by som do toho vstúpil a hovoril jednotlivým krajinám ´robte toto a toto´, dostal by som sa do role, v ktorej nechcem byť. Bola by to kňazská nerozvážnosť a bolo by to na škodu veci," vyhlásil pápež, ktorý sa v nedeľu vrátil z návštevy Panamy.

Guaidóa medzičasom za dočasného prezidenta Venezuely uznali Spojené štáty, Kanada a viac než 12 krajín Latinskej Ameriky.

Naopak, Madura podporili vo funkcii Rusko, Turecko aj Irán. Rusko dokonca vyhlásilo, že snaha o prebratie moci Guaidóom je vopred pripravenou akciou, ktorú zosnovali Spojené štáty.