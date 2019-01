Summit Vatikánu proti zneužívaniu detí krízu neukončí, varuje pápež

Je to ľudský problém, všade, uviedol František.

28. jan 2019 o 17:40 TASR

VATIKÁN. Summit zameraný proti zneužívaniu detí zo strany duchovenstva, ktorý Vatikán usporiada na budúci mesiac, tento problém definitívne nevyrieši. Vyhlásil to v pondelok pápež František.

"Očakávania by sa mali znížiť," povedal novinárom na palube lietadla pri návrate z Panamy, kde sa konali Svetové dni mládeže. "Problémy so zneužívaním budú aj naďalej. Je to ľudský problém, všade," uviedol.

Po sérii škandálov ohľadom zneužívania detí v USA, Čile, Austrálii aj inde pápež urobil neobvyklý krok a zvolal biskupov katolíckej cirkvi z celého sveta na krízové stretnutie, ktoré sa bude konať od 21. do 24. februára, pripomína agentúra DPA.

Summit sa bude konať, pretože "niektorí biskupi nepochopili dobre, alebo nevedia, čo majú robiť" v súvislosti s krízou okolo zneužívania. Stretnutie má podľa pápeža dva ciele - "uvedomiť si" tento problém a prijať pravidlá, ako sa s ním vyrovnať.