Tretí hromadný úhyn rýb za posledné týždne. V austrálskej rieke Darling nie je dosť vody

Toto je zrejme posledný úhyn rýb, ktorý zažívame, lebo už nezostalo nič, čo by uhynulo, uviedol Rob Gregory, ktorý prevádzkuje výletné plavby po rieke.

28. jan 2019 o 12:38 TASR

CANBERRA. Státisíce rýb uhynuli v pondelok na úseku veľkej austrálskej rieky Darling, pričom tam ide už o tretí hromadný úhyn za posledné týždne. Miestni predstavitelia ho pripisujú suchu, ale kritici tvrdia, že prinajmenšom sčasti ho zapríčinilo nesprávne vodné hospodárstvo.

Najnovší úhyn v rieke Darling sa začal v noci na pondelok neďaleko mesta Menindee v západnej časti austrálskeho štátu Nový Južný Wales. Je to tá istá oblasť, kde našli státisíce plávajúcich mŕtvych rýb už aj začiatkom januára a krátko pred vlaňajšími Vianocami, píše agentúra AP.

Teplo a hynúce riasy

Horúce počasie zapríčiňuje kvitnutie rias (siníc), teda ich veľký výskyt, avšak následne chladnejšie nočné teploty spôsobujú, že riasy uhynú, preto vode chýba kyslík.

Premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová pripísala zlú kvalitu vody dlhotrvajúcemu suchu, ktoré trápi väčšinu tohto štátu.

Minister pre regionálne vodné zdroje Niall Blair povedal, že jeho úrad vie, že poveternostné podmienky sú "hrozné", a do oblasti mesta Menindee poslal dva prevzdušňovače vody (aerátory/okysličovače) na slnečný pohon. Vláda po poslednom hromadnom úhyne rýb zo 6.-7. januára kúpila 16 takýchto prevzdušňovačov, ktoré sú určené pre vodné toky či plochy po celom štáte.

"Nanešťastie, nikto nám neodporúčal nijaké iné opatrenie, vďaka ktorému by sme zabránili takýmto prípadom - žiaden vedec, miestni obyvatelia, nikto nemá inú radu, len vháňať čerstvú, sladkú vodu do systému, a tú my jednoducho nemáme," povedal novinárom minister Blair.

Farmári odčerpali priveľa vody

Predseda regionálneho turistického združenia v Menindee Rob Gregory, ktorý prevádzkuje výletné plavby po rieke, vyhlásil, že vlády za posledné štyri roky dovolili farmárom brať z rieky na zavlažovanie príliš veľa vody.

"Teraz nemáme rezervu vody, ktorá by v (riečnom) systéme prúdila, a tak sme svedkami toho, že kyslík sa kvôli kvitnutiu modrozelených rias (siníc) spotreboval, a vidíme konečný výsledok," uviedol Gregory.

"Toto je zrejme posledný úhyn rýb, ktorý zažívame, lebo už nezostalo nič, čo by uhynulo," dodal.

Povodie riek Murray a Darling, ktoré patria k najdlhším v celej krajine, tvorí hlavný riečny systém Austrálie. Vinie sa cez štyri štáty a produkuje tretinu potravín celej krajiny.

Obyvateľ mesta Menindee Graeme McCrabb uviedol, že úhyn rýb len zdôrazňuje, ako plán vodného hospodárenia v tomto povodí "zhoršuje celý systém".