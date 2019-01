Kauza Trumpovho dôverníka môže otriasť Amerikou, demokrati zvažujú impeachment

Trumpov štáb mal cez Stonea udržiavať styky so serverom WikiLeaks.

28. jan 2019 o 10:34 ČTK

WASHINGTON. Kauza obvineného Rogera Stonea, bývalého dôverníka Donalda Trumpa, zatiaľ prináša najzávažnejšie informácie o možnej tajnej spolupráci Trumpovcov poradcov s Ruskom počas volebnej kampane v roku 2016.

Americké médiá vo svojich analýzach dospievajú k domnienke, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) už možno zhromaždil dôkazy mieriace proti Trumpovým poradcom a nakoniec aj proti samotnému prezidentovi.

WikiLeaks a ruská rozviedka

Šesťdesiatšesťročný Stone, podľa americkej tlače ostrieľaný politik so štyridsaťročnými skúsenosťami v odbore, má k prezidentovi mimoriadne blízko, a je údajne človekom, ktorý Trumpa priviedol k myšlienke kandidovať.

Minulý piatok Stonea za dramatických okolností zadržalo ozbrojené komando v jeho floridskom dome, a súd ho potom obvinil z marenia vyšetrovania, z klamania Kongresu a ovplyvňovania svedkov.

Dvadsaťštyristranové obvinenie hovorí o tom, že Trumpov volebný štáb udržiaval cez Stonea styky s investigatívnym serverom WikiLeaks, ktorý od hackerov napojených na ruskú rozviedku GRU dostal súbor citlivých e-mailov ukradnutý zo servera demokratov, ktorých kandidátka Hillary Clintonová s Trumpom súperila o prezidentské kreslo.

Stone mal podľa vyšetrovateľov na pokyn "zodpovednej" osoby z Trumpovho štábu zisťovať okolnosti zverejnenia ukradnutej pošty. Podľa niektorých médií bol touto osobou vtedajší šéf volebného štábu Steve Bannon, ktorý - ako uvádzajú obvinenia - nekonal sám, ale bol poverený touto úlohou. Osobou, ktorá mala právo Bannona úkolovať, bol Trump.

Znamenalo by to, že to bol sám budúci prezident, kto koordinoval kampaň poškodzujúcu protikandidátku Clinton pomocou dokumentov získaných nezákonne Moskvou.

Demokrati zvažujú ústavnú žalobu na prezidenta

Nový smer vyšetrovania, ktoré vedie bývalý šéf FBI Robert Mueller, podľa amerických expertov znamená, že pátranie po ruskej stope, ktoré trvá už vyše 20 mesiacov, hneď tak neskončí.

"Je to nanajvýš zložité, vyžiada si to veľa času," povedala novinárom bývalá šéfka odboru národnej bezpečnosti na ministerstve spravodlivosti Mary McCordová.

Demokrati v Snemovni reprezentantov vraj zvažujú, či nie je načase spustiť impeachment, teda ústavnú žalobu na prezidenta.

Mueller zatiaľ obvinil 35 ľudí, z toho 25 Rusov a desať Američanov vrátane šiestich Trumpových poradcov. Z analýzy súdnych dokumentov vyplýva, že pátranie ide po dvoch líniách.

Rusi sú obvinení priamo z pokusov ovplyvniť voľby v USA prostredníctvom manipulatívnej propagandy na sociálnych sieťach a z krádeže e-mailov Demokratickej strany.

Američanov ale Muellerov tím obviňuje väčšinou len z klamania vyšetrovateľom alebo Kongresu - právnika Michaela Cohena z klamstiev o Trumpovom moskovskom realitnom projekte, bývalého šéfa volebného tímu Paula Manaforta zo zamlčania kontaktov s Rusmi, jeho námestníka Ricka Gatesa z klamstiev o Manafortových kontaktoch, bývalého bezpečnostného poradcu Michaela Flynna zo zatajovania stykov s ruskou ambasádou a niekdajšieho poradcu Georga Papadopoulosa z klamania o ukradnutej pošte demokratov.

Žiadne dôkazy o prepojení týchto dvoch línií zatiaľ známe nie sú, upozornil denník The Washington Post. Akonáhle by sa ale zistilo, že dôvodom lží sú utajené predvolebné kontakty s Ruskom, môže Ameriku čakať politické zemetrasenie.