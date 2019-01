Na proteste červených šatiek v Paríži sa zišlo asi 10-tisíc ľudí

Áno demokracii, nie revolúcii, vykrikovali viacerí demonštranti.

27. jan 2019 o 21:05 TASR

PARÍŽ. Vyše desaťtisíc ľudí pochodovalo v nedeľu ulicami Paríža v červených šatkách na protest proti vandalizmu a násiliu, ku ktorému dochádzalo v ostatných dvoch mesiacoch popri prevažne pokojných protivládnych demonštráciách hnutia tzv. žltých viest.

Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Reakcia na žlté vesty

Nové hnutie tzv. červených šatiek sa sformovalo v kontexte narastajúcich kontroverzií okolo protestov žltých viest, ktoré viedli k nepokojom v Paríži a ďalších mestách a odhalili hlbokú nespokojnosť časti verejnosti s vládou prezidenta Emmanuela Macrona. Iniciatívu podnietil na internete inžinier z Toulouse, ktorý bol pobúrený násilím, akého sa v rámci hnutia žltých viest dopúšťali extrémisti.

Demonštranti sa v nedeľu napriek dažďu zhromaždili na parížskom námestí Place de la Nation. "Áno demokracii, nie revolúcii," vykrikovali viacerí z nich mávajúc francúzskymi i európskymi zástavami.

Mnohí tvrdili, že nie sú proti požiadavkám žltých viest ohľadom potreby väčšej pomoci chudobným vo Francúzsku, znechucujú ich však potýčky a ničenie, ktoré protesty tohto hnutia poznačili.

Vy máte požiadavky, my počúvame

"Nie je to protest proti žltým vestám - je to protest, aby sme povedali: vzniesli ste svoje požiadavky, my ich počúvame," povedal agentúre AFP François Patriat, senátor z Macronovej strany Republika v pohybe (LREM). "Na diskusiu o tom sú ale iné miesta ako ulica. Nemôžete blokovať krajinu a (jej) hospodárstvo, pretože považujete prezidenta za nelegitímneho."

Na nedeľňajšom proteste červených šatiek v Paríži sa podľa AFP zišlo asi dvojnásobne viac demonštrantov, ako na sobotňajšom proteste žltých viest proti Macronovi, ktorý prilákal okolo 4000 ľudí.

Protesty žltých viest vyvolal vo Francúzsku v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, protestujúci však vyslovili ďalšie požiadavky vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.