Počet obetí pretrhnutia priehrady v Brazílii vzrástol na 34

Ďalších takmer 300 ľudí je stále nezvestných.

26. jan 2019 o 23:17 TASR

BRUMADINHO. Počet obetí piatkového pretrhnutia priehrady na juhovýchode Brazílie vzrástol v sobotu na najmenej 34 mŕtvych. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra AFP.

Bilancia obetí sa výrazne zvýšila z 11 na 34 obetí na životoch. Ďalších takmer 300 ľudí je stále nezvestných a podľa miestnych predstaviteľov existuje len malá nádej na ich záchranu.

Priehrada pri bani

K nešťastiu došlo v piatok v štáte Minas Gerais, keď sa tam pretrhla priehrada pri bani na železnú rudu neďaleko mesta Belo Horizonte. Milióny ton bahennej masy, odpadu produkovaného pri ťažbe, následne zaplavili areál bane i priľahlú poľnohospodársku krajinu.

Do pátracích a záchranných prác nasadili desiatky vrtuľníkov. Zachrániť sa podarilo viac ako 170 ľudí, 23 z nich hospitalizovali so zraneniami.

Do postihnutej oblasti pri meste Brumadinho priletel vrtuľníkom aj nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý nastúpil do úradu len 1. januára. Bolsonaro nariadil, aby sa do záchranárskych prác zapojilo aj 1000 vojakov s pátracími psami.

Priehrada na vyradenie

Príčina pretrhnutia 42-ročnej a 86 metrov vysokej priehrady, ktorú vlastní najväčšia brazílska ťažobná spoločnosť Vale, nebola bezprostredne známa. Firma tvrdí, že priehrada sa už vyraďovala z prevádzky, ale len nedávno prešla bezpečnostnými testami.

Takmer všetci nezvestní sú zamestnancami banskej spoločnosti. Bahenné more zaplavilo jedáleň, v ktorej obedovali stovky robotníkov.

Banská spoločnosť Vale zaznamenala po zrútení priehrady prudký pokles akcií. Od brazílskej agentúry pre životné prostredie zároveň dostala pokutu 66,5 milióna dolárov a ďalšie pokuty ju zrejme ešte čakajú.

Podľa agentúry AFP ide zrejme o jedno z najväčších takýchto nešťastí v dejinách Brazílie a súčasne prvú krízovú situáciu veľkého rozsahu, ktorú rieši prezident Bolsonaro.