Desaťtisíce ľudí sa vo Francúzsku zúčastnili na jedenástom proteste žltých viest

Ďalší protest sa konal napriek nezhodám medzi aktivistami.

26. jan 2019 o 21:25 TASR

PARÍŽ. Do ulíc francúzskych miest vyšli v sobotu opäť desaťtisíce stúpencov protestného hnutia tzv. žltých viest, ktoré vystupuje proti politike prezidenta Emmanuela Macrona. Demonštrácie sa konali už 11. sobotu za sebou, informovala agentúra AFP.

Podľa odhadov francúzskeho ministerstva sa na sobotňajších protestoch po celom Francúzsku zúčastnilo asi 69-tisíc ľudí, informovala televízia BFMTV. Na bezpečnosť dohliadalo dovedna 80-tisíc príslušníkov polície a žandarmérie.

Napriek nezhodám

Ďalší zo série celoštátnych protestov sa konal napriek nezhodám medzi samotnými aktivistami žltých viest ohľadne ďalšieho smerovania hnutia.

Účastníci zhromaždení kritizovali celonárodnú diskusiu o problémoch Francúzska, ktorú v reakcii na protesty odštartoval prezident Macron. Podľa mnohých z nich ide len o PR operáciu a dymovú clonu zameranú na odvedenie pozornosti verejnosti.

Policajti použili slzotvorný plyn a vodné delá parížskom Námestí Bastily po tom, ako na nich niektorí demonštranti zaútočili kameňmi. Na niekoľkých protestných akciách v Paríži celkovo zadržali 223 osôb.

Tisícky ľudí

Na protesty vo francúzskej metropole však podľa oficiálnych odhadov prišlo zhruba 4000 ľudí, čo je menej ľudí než minulý týždeň, keď vyšlo do ulíc zhruba 7000 nespokojencov.

K zrážkam medzi políciou a demonštrantami došlo aj v mestách Montpellier, Evreux, Toulouse a Nantes. V Paríži a ďalších mestách protesty pokračovali aj vo večerných hodinách.

Jedna zo skupín žltých viest oznámila v stredu plán postaviť kandidátov do tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu. Jej kandidátku by mala viesť 31-ročná zdravotníčka Ingrid Levavasseurová.

Časť aktivistov však s takýmto krokom nesúhlasí a trvá na tom, že hnutie musí byť apolitické a musí sa naďalej orientovať na pouličné protesty.

Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, protestujúci však vyslovili ďalšie požiadavky vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.