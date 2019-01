Viedol Škótov k nezávislosti. Teraz môže expremiér Salmond skončiť vo väzení

Bol legendou medzi škótskymi politikmi, dnes čelí obvineniam z obťažovania aj z pokusov o znásilnenie.

26. jan 2019 o 21:50 Nina Sobotovičová

EDINBURGH, BRATISLAVA. Pred piatimi rokmi o ňom médiá písali ako o superhrdinovi či novom škótskom kráľovi.

Alex Salmond bol prvým škótskym politikom, ktorý myšlienku nezávislosti svojej krajiny preniesol z okraja spoločenského záujmu do centra politickej debaty.

Kým dovtedy sa zdalo, že odtrhnutie Škótska od Veľkej Británie je po viac ako tristo rokoch absolútne nereálna predstava, Salmond ukázal, že to tak byť nemusí.

Pred brexitom naháňal strach on

Odrazu britské noviny zaplnili články o tom, aký by malo odštiepenie Škótska dopad na Britániu, či by to ustál samotný Edinburgh a ako by mu v tom pomohli zásoby ropy.

Preto v čase, keď občania Spojeného kráľovstva o brexite ešte nechyrovali, mnohým z nich naháňal strach práve Salmon.