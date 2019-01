Madura odišli do Venezuely strážiť žoldnieri pracujúci pre Rusko

Rusko podporuje socialistickú vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

26. jan 2019 o 11:51 TASR

MOSKVA. Členovia súkromných vojenských spoločností, ktoré vykonávajú tajné misie pre Rusko, odleteli nedávno do Venezuely, aby zvýšili bezpečnosť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura v súvislosti s protestmi opozície podporovanými USA.

Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje.

Vagnerova skupina

Rusko, ktoré podporuje socialistickú vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, sľúbilo, že bude stáť pri ňom po tom, čo sa líder opozície Juan Guaidó vyhlásil v stredu za dočasného prezidenta s podporou Washingtonu.

Ide o najnovšiu medzinárodnú krízu, ktorá rozdelila globálne mocnosti, pričom Spojené štáty a Európa podporujú Guaidóa a Rusko a Čína naliehajú na nezasahovanie, napísal Reuters.

Jevgenij Šabajev, vodca polovojenskej skupiny kozákov s väzbami na ruské súkromné vojenské spoločnosti, pre Reuters uviedol, že podľa jeho informácií môže byť vo Venezuele približne 400 ruských žoldnierov. Ostatné zdroje však hovorili o malých skupinách.

Reuters poznamenal, že títo žoldnieri sú spojení s tzv. Vagnerovou skupinou, ktorej členovia, väčšinou bývalí vojaci, bojovali tajne na podporu ruských síl v Sýrii či na Ukrajine.

Šabajev, citujúc kontakty v ruských bezpečnostných štruktúrach, povedal, že skupina žoldnierov odletela do Venezuely začiatkom tohto týždňa - deň alebo dva pred začiatkom opozičných protestov.

Podľa jeho slov nastúpili do dvoch charterových lietadiel smerujúcich do kubánskej Havany a odtiaľ pokračovali komerčnými letmi do Venezuely.

Ochrana Madura

Úlohou žoldnierov vo Venezuele je chrániť Madura pred pokusom opozičných sympatizantov v jeho vlastných bezpečnostných zložkách, aby ho zadržali, vysvetlil Šabajev.

"Naši ľudia sú tam priamo na jeho ochranu," zdôraznil.

Venezuelské úrady tvrdia, že v pondelok zatkli asi kilometer od prezidentského paláca v metropole Caracas skupinu vojakov, ktorá sa vzbúrila voči Madurovi, poznamenal Reuters.

Jeden z dvoch anonymných ruských zdrojov, ktorý je blízky Vagnerovej skupine a bojoval v zahraničných konfliktoch, uviedol, že žoldnieri prišli do Venezuely už pred prezidentskými voľbami v máji 2018 a že ďalšia skupina prišla "nedávno".

Na otázku Reuters, či je nasadenie žoldnierov spojené s ochranou Madura, tento zdroj povedal: "Je to priamo spojené." Žoldnieri neodleteli do Venezuely z Moskvy, ale z tretích krajín, kde vykonávali misie, dodal zdroj.

Tretí zdroj, blízky súkromným vojenským spoločnostiam, taktiež potvrdil, že vo Venezuele je takáto skupina. "Neprišli tam vo veľkom dave," dodal bez podrobností.